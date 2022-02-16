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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman

Kabine Toplantısı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısının gerçekleştirileceği tarih, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve Koronavirüs salgınına yönelik adımların toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

1/3Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarında

Kabine Toplantısı kararları milyonlar tarafından merak ediliyor. Gözler şimdi ise yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihte. Pek çok vatandaş, artan koronavirüs vakalarının ardından alınacak yeni önlemlere ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları bekliyor. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

2/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

3/3KABİNEDE ELE ALINACAK ANA KONULAR

KABİNEDE ELE ALINACAK ANA KONULAR

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

 

 

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