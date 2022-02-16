Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Kabine Toplantısı kararları milyonlar tarafından merak ediliyor. Gözler şimdi ise yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihte. Pek çok vatandaş, artan koronavirüs vakalarının ardından alınacak yeni önlemlere ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları bekliyor. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı...