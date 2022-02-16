Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Kabine Toplantısı kararları milyonlar tarafından merak ediliyor. Gözler şimdi ise yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihte. Pek çok vatandaş, artan koronavirüs vakalarının ardından alınacak yeni önlemlere ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları bekliyor. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.
Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.