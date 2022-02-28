Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gündem Ukrayna- Rusya savaşı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de iki haftalık aranın ardından bir kez daha bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın durdurulması için iki ülkeyle de siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri bulunan Türkiye’nin bu bağlamda yürüttüğü görüşme trafiği hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine toplantısının geçtiğimiz haftalarda olduğu 15.00'de başlayıp akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor.