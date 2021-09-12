Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem koronavirüs!

İŞTE MASADAKİ ÖNERİLER Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:



- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.



- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.



- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.



- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.