Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem koronavirüs!
Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen toplantıda, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs salgınına yönelik alınan kararların değerlendirilmesi bekleniyor. Yerli aşı çalışması ve Türkiye'nin aşılama sürecindeki son durumun da Bakanlar Kurulu'nda masada olması bekleniyor. Belirli aralıklarla gerçekleşen kritik toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da fikirlerini beyan edecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.
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Kabine Toplantısı ne zaman sorusu, milyonlar tarafından takip ediliyor. Yüz yüze eğitim, günlük vaka sayıları ve aşılamadaki son durum Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirlerin de değerlendirileceği tahmin ediliyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı en son 6 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Daha önceki toplantılar göz önüne alındığında bir sonraki toplantının 15 gün sonra yapılması ön görülüyor. Bu bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta yani 20 Eylül'de yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar ilerleyen günlerde yapılacak.
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KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ TEDBİRLER MASADA
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin, sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı.
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Edinilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların, eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerde yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.
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Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.
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İŞTE MASADAKİ ÖNERİLER
Tartışılan yeni önlemler ana hatlarıyla şöyle:
- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.
- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.
- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.
- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.