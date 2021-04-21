Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 23 Nisan kararları için gözler kabine toplantısında

Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. Henüz yeni tarih ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.