Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 23 Nisan kararları için gözler kabine toplantısında
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Koronavirüste vaka sayılarının 60 bini aşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nda alınacak önlemleri merak eden vatandaşlar, kabine toplantısı tarihini araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
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Koronavirüs tedbirleri ile ilgili kritik kararlar Kabine toplantısında ele alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’ndaki tavsiye kararları sonrasında kabinede yeni kısıtlamalar için karara varılıyor. Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor. Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. Henüz yeni tarih ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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İŞTE SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın bu akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti: “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
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EK GENELGE BEKLENTİSİ
Cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için Türkiye genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor. Kulislerde henüz böyle bir durumun olmadığı ancak Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ek bir genelgesiyle bu yönde sürpriz bir kararın da alınabileceği ifade ediliyor.