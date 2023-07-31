KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi tarihte? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Kabine Toplantısı için tüm dikkatler 31 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi. Gündemi yakından takip eden milyonlarca vatandaş Kabine açıklamalarına yoğunlaştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların elen alındığı toplantıda özellikle öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik konularının ele alınması için beklentiler attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.