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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi tarihte? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 02:04

Kabine Toplantısı kararları, yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gelişmeleri istişare edilecek. En son geçen hafta gerçekleşen toplantı sonrası özellikle öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konuların görüşülmesi için beklentiler yoğunlaştı. Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı en son 24 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 31 Temmuz Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, hangi tarihte Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarında

Kabine Toplantısı için tüm dikkatler 31 Temmuz Pazartesi gününe çevrildi. Gündemi yakından takip eden milyonlarca vatandaş Kabine açıklamalarına yoğunlaştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların elen alındığı toplantıda özellikle öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik konularının ele alınması için beklentiler attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? İşte, ayrıntılar.

2/3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Öte yandan bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/3KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadrı gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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