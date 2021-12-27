Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor
Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında belirli tarihlerde toplanıyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış siyaseti, ekonomideki gelişmeler ve koronavirüste son durum ele alınıyor. En son 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kritik toplantıda ekonomiye dair değerlendirmeler istişare edilmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte, son durum
Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı tüm Türkiye tarafından bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanan Bakanlar Kurulu'nda Koronavirüsle mücadelenin masaya yatırılması bekleniyor. 2 haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta pazartesi günü yapılması beklenirken, konuyla ilgili henüz Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine, son olarak 20 Aralık tarihinde bir araya gelmişti. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 3 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi ekonomi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, memurlara vergi müjdesi vererek, "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,51, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,82 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 799 bin 280, 2’nci dozda 51 milyon 405 bin 278 ve 3’üncü dozda 17 milyon 208 bin 558 olmak üzere toplam 128 milyon 654 bin 886 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.