Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,51, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,82 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 799 bin 280, 2’nci dozda 51 milyon 405 bin 278 ve 3’üncü dozda 17 milyon 208 bin 558 olmak üzere toplam 128 milyon 654 bin 886 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.