Alınacak olan kararlarda çok önemli bir yer tutacak olan Bilim Kurulu toplantısı, kararların verilebilmesinde büyük bir önem arz edecek. Kabine toplantısında bakanlar ile alınacak kararlar hakkında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararları Bilim Kurulu açıklamaları çerçevesinde değerlendirecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı verilerinin de değerlendirileceği kabine toplantısı ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?



Bilim Kurulu toplantısı kabine öncesi tamamlandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum yapacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler değerlendirilecek. Kısıtlamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında netleşecek.



Kabine toplantısının saat 18.00 gibi tamamlanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor.