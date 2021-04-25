Gündem Haber Giriş: 25 Nisan 2021 - 00:20 | 25 Nisan 2021 - 00:20

Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Milyonların gözü bu toplantıda!

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu, iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Tüm bunlar olurken, iki hafta önce önemli kararlar alınan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle toplantının ardından kısmi kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin akıbetini merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?