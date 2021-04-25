Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Milyonların gözü bu toplantıda!
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu, iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Tüm bunlar olurken, iki hafta önce önemli kararlar alınan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle toplantının ardından kısmi kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin akıbetini merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısına üç yeni bakan da katılım sağlayacak. Söz konusu toplantıda, koronavirüsü önleme mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerin durumu ve olası yeni tedbirler masada olacak. Özellikle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının bu toplantıda karara bağlanması yönünde bir beklenti var. Tüm gözler ise bu toplantının tarihi ve saatinde. İşte, Kabine Toplantısına dair en son ve güncel gelişmeler...
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KULİSLERDE BUNLAR KONUŞULUYOR
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'na gözler çevrilirken, kulislerde tam kapanma ve bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler öne sürüldü.
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TOPLANTI NE ZAMAN?
Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını bildirmişti.
Kabine'nin 26 ya da 27 Nisan tarihinde toplanması ön görülüyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı'nın da konuşma yapması bekleniyor.
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ELE ALINACAK KONULAR NELER?
Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın bu akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti: “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.