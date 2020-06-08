Bazı kararların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz toplantı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı gibi pek çok kararın alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınıp alınmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasıyla birlikte toplantının bugün yapılması halinde 15.00 civarı başlaması bekleniyor. Toplantı için bir diğer öngörülen tarih ise 11 Haziran Perşembe günü olarak ön plana çıkıyor.