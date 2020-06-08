Geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelendiğine dair bilgiler ortaya çıkan kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bazı kararların alındığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı bakanlar kurulu toplantısını niteleyen kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın yakından takip ettiği o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Bazı kararların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz toplantı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı gibi pek çok kararın alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınıp alınmayacağı ile gündemde yer alıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasıyla birlikte toplantının bugün yapılması halinde 15.00 civarı başlaması bekleniyor. Toplantı için bir diğer öngörülen tarih ise 11 Haziran Perşembe günü olarak ön plana çıkıyor.
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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
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Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.