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KABİNE TOPLANTISI KONULARI 2023: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta (7 Ağustos Pazartesi) yapılacak mı? İşte gündemdeki konular

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı Konuları#Kabine Toplantı Ne Zamab#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Kararları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 18:37

Kabine Toplantısı konuları, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı iki haftalık aranın ardından Beştepe'de yapılacak. Türkiye'nin iç ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınacağı kritik toplantıda, bazı Batı ülkelerindeki terör örgütü mensuplarının eylemleri de öncelikli başlıklar yer alacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan, evlilik kredisi, öğrencilere vergisiz cep telefonu gibi konuların ayrıntılarını merak edenlerin gözü kulağı ise Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararlarında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 7 Ağustos Pazartesi günü yapılacak mı? İşte, Kabine Toplantısı gündem konuları ve toplantı tarihi bilgisi.

1/5KABİNE TOPLANTISI KONULARI 2023: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta (7 Ağustos Pazartesi) yapılacak mı İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, netlik kazandı. En son 24 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı, iki haftanın ardından bu hafta yapılacak. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların elen alındığı toplantıda özellikle öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik konularının ele alınması için beklentiler arttı. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu pazartesi yapılacak olan toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve ayrıntılar.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında 7 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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3/5KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek.

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

4/5EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı kabinesinin sıcak konu başlıkları olacak.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

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5/5ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE EVLİLİK KREDİSİNDE SON DURUM

Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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