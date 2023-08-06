KABİNE TOPLANTISI KONULARI 2023: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta (7 Ağustos Pazartesi) yapılacak mı? İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi, netlik kazandı. En son 24 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı, iki haftanın ardından bu hafta yapılacak. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıkların elen alındığı toplantıda özellikle öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik konularının ele alınması için beklentiler arttı. Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu pazartesi yapılacak olan toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ayrıntılı şekilde görüşülecek. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve ayrıntılar.