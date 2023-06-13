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KABİNE TOPLANTISI KONULARI 14 Haziran | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücret, memur, emekli zammı görüşülecek mi? İşte Kabine Toplantısı kararları!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 19:54

Kabine Toplantısı gündeminde yer alan konular, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak. Memur ve emekli zammı, temmuz ayı asgari ücret ara zammı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar ön plana çıkarken, enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında yer alacak. Beştepe'de yapılacak toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında duyurması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı konuları neler? İşte, yeni kabine toplantısı tarihi ve gündeme gelecek konularla ilgili bilgiler.

1/5KABİNE TOPLANTISI KONULARI 14 Haziran | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak Asgari ücret, memur, emekli zammı görüşülecek mi İşte Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı kararları 14 Haziran için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak. Memur ve emekli zammı ile asgari ücretin toplantı gündeminde olması da ön görülüyor. Kritik Kabine Toplantısı 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gündem konuları.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile ikinci toplantısını 14 Haziran Çarşamba günü yapacak. Toplantıda gündemde öncelikle ekonomi başlığı olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık masada olacak.

3/5KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?

Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

4/5KABİNE TOPLANTISI KONULARI 14 Haziran | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak Asgari ücret, memur, emekli zammı görüşülecek mi İşte Kabine Toplantısı kararları

Bir diğer başlık ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak. Yeni bakanların pek çoğu ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yaptı ve yapmaya devam ediyor. Toplantıda sahadan elde edilen son bilgilerin bir kez daha paylaşılması bekleniyor.

Deprem konutlarına ise ayrı bir parantez açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki planların sinyalini verdi.

5/5KABİNE TOPLANTISI KONULARI 14 Haziran | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak Asgari ücret, memur, emekli zammı görüşülecek mi İşte Kabine Toplantısı kararları

Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

Kabine de ayrıca her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politika da masada olacak. Hem bu zamana kadar atılan adımlar hem de bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

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