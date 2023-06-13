Kabine Toplantısı kararları 14 Haziran için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Seçimlerin ardından kurulan yeni kabine ilk toplantısını 6 Haziran tarihinde yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday alım fiyatları, kurban bayramı emekli maaşı ödeme tarihi ile bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı. Ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar yapılacak Kabine toplantısında ele alınacak. Memur ve emekli zammı ile asgari ücretin toplantı gündeminde olması da ön görülüyor. Kritik Kabine Toplantısı 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? İşte, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gündem konuları.