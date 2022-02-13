Kabine toplantısı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması) ne zaman? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saatinde

Kabine Toplantısı kararları, pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi, ekonomideki gelişmeler ve Omicron koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor.
Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu bilgilere göre toplantının 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı en son 31 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmişti. Toplantıda ekonomiye dair gelişmeler ele alınmıştı.
Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.
Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.