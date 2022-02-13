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Kabine toplantısı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması) ne zaman? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saatinde

#Kabine Toplantısı#Kabine Toplantısı Ne Zaman#Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklaması ardından gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. 2022 yılının ilk kabine toplantısı 31 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Peki, Kabine toplantısı (Cumhurbaşkanı açıklaması) ne zaman?

1/4Kabine toplantısı (Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklaması) ne zaman Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saatinde

Kabine Toplantısı kararları, pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi, ekonomideki gelişmeler ve Omicron koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor.

2/4Kabine toplantısı (Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklaması) ne zaman Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saatinde

Kritik toplantı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bu bilgilere göre toplantının 14 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı en son 31 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmişti. Toplantıda ekonomiye dair gelişmeler ele alınmıştı.

3/4SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katıldığı kabinede 100 bin sınırına dayanan koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

4/4Kabine toplantısı (Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklaması) ne zaman Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saatinde

Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşuldu. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirildi. Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlendi. Erdoğan, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek” demişti.

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