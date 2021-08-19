Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek - Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları özellikle yüz yüze eğitimde son durumu merak eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğlen saatlerinde gerçekleşecek kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.