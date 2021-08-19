Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek - Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Ertelenen kabine toplantısının tarihi belli oldu. Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının konuşulacağı kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Kabine kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, kabine toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kabine toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları özellikle yüz yüze eğitimde son durumu merak eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğlen saatlerinde gerçekleşecek kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
2
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 13.30'da toplanacak.
3
Toplantıya ilk kez katılacak yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.
4
Kabinede vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.