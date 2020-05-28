Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine toplantısı 28 Mayıs'ta saat 15:10'da başladı. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkalığında toplandı. Toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum değerlendirilecek. Son verilere göre bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak. Peki kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
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Kabine toplantısı bitti mi sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. İşte detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Alınacak yeni kararlar masada olacak. Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi.
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65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.