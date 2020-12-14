Kabine toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? Kabine kararları için geri sayım
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir kez daha bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddesini mart ayından bu yana olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca kira düzenlemesiyle ilgili detayların da paylaşılması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının kabineden çıkan kararları saat 19-20.00 saatleri arasında paylaşması bekleniyor.
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KABİNE KONULARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.
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Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.
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KİRA DÜZENLEMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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FATURA DESTEĞİ
Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.