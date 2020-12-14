MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKabine toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? Kabine kararları için geri sayım
GeriGündem Kabine toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? Kabine kararları için geri sayım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 13:17 | 

Kabine toplantısı başladı mı? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak? Kabine kararları için geri sayım

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir kez daha bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddesini mart ayından bu yana olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca kira düzenlemesiyle ilgili detayların da paylaşılması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması ve Bilim Kurulu'nda alınan kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

2
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının kabineden çıkan kararları saat 19-20.00 saatleri arasında paylaşması bekleniyor.

3KABİNE KONULARI
Abone Olgoogle-news

KABİNE KONULARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

4
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

5KİRA DÜZENLEMESİ
Abone Olgoogle-news

KİRA DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

6FATURA DESTEĞİ
Abone Olgoogle-news

FATURA DESTEĞİ

Esnafın sadece kira giderleri değil faturaları ile ilgili de destek verilmesi gündemde. Bir kısmının hibe olabileceği bir kısmının kredi şeklinde verilebileceği değerlendiriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi