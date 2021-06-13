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Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 14:46 | 

Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, hangi gün? Kabine tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı 2 haftada bir gerçekleşiyordu. Nato zirvesi nedeniyle Kabine Toplantısı takviminde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Peki, ertelenen Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, hangi gün?

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1 Haziran'da kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü Kabine Toplantısı'na çevirmiş durumda. Koronavirüsle mücadele kapsamında son durumun değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi ileri bir tarihe ertelendi.

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Ertelenen Kabine toplantısının 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası saat 19.30 gibi kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

4CUMHURBAŞKANI ERDOĞANIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR

17 Mayıs tarihinde gerçekleşen kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır. Bu tedbirleri almayan ülkelerin nasıl ağır bedelleri ödediğini sizlerde görüyorsunuz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğini biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte görev alan herkese şahsım ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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