Kabil'den kaçan yıldız İstanbul'da konuştu: 'Beni kafamdan vur dedim'
Afganistan'da kadın hakları aktivizmi ve vücudu saran kıyafetleri yüzünden radikal isimlerin öfkesini üzerine çeken 36 yaşındaki Afgan pop yıldızı Aryana Sayeed, Taliban'ın kontrolü ele almasından sonra yaşadıklarını ve şehirden kaçısını İstanbul'da verdiği bir röportajla anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ABD'li Kim Kardashian'a benzetilen Afgan pop yıldızı 36 yaşındaki Aryana Sayeed, Kabil'den kaçısını ve orada yaşadığı son günleri AFP'ye İstanbul'daki dairesinden verdiği röportajla anlattı.
2
Afgan yıldız Sayeed, ABD güçleri Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken ve Taliban ilerleyişini hızlandırırken Kabil'de kendi moda markasını lanse ederek risk aldığını biliyordu. Kendini, müziğini Afgan kadınlarına adamıştı ancak hayatına yönelik risk, geride kalamayacak kadar büyüktü.
3
Daha öncesinde kadın hakları aktivizmi ve vücudu saran kıyafetleri için ülkedeki radikallerin öfkesini çekmişti ve radikal isimler onu bir 'tehdit' olarak gördüğü için kendini çoktan bir mahkum gibi hissetmeye başlamıştı.
4
Kendisi de bu durumu "Taliban etraftaysa benim için kesinlikle yer yok çünkü Taliban kanıma susamış durumda" sözleri ile açıklıyor.
5
Sayeed'in 20 yıllık savaşın ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan çekildiği ve Taliban'ın Kabil'e girdiği gün olan 15 Ağustos'ta Kabil'den ilk kaçma girişimi başarısız oldu çünkü o gün hiç uçak havalanmadı. Ertesi gün şansını deneğinde ise havaalanı kalaşnikoflu savaşçılar tarafından çevrelenmişti.
6
Kaçmayı başardığı günü ise şöyle anlatıyor;"Nişanlım ve menajerim Hasib Sayed, ikinci bir arabada benimle telsiz aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyordu. Ona 'Eğer beni canlı götürmeye çalışırlarsa beni vur.' 'Sadece kafamdan vur' dedim. Korktuğum tek şey buydu. Ölmekten falan hiç korkmadım."
7
"Havaalanına giderken Taliban kontrol noktalarından geçmek için kucağıma tanımadığım bir çocuk aldım, yüzümü örttüm ve normal bir aile gibi görünmeye çalıştık. Kucağıma aldığım küçük çocuğa, eğer durdurulursak onlara senin annen olduğumu söyleyeceksin. Benim Aryana olduğumu söylememelisin, ben Freshta'yım dedim."
8
"Havalimanında insanlar birbirini itiyordu, çocuklar vardı, küçük bebekler vardı, kadınlar oksijen ve yer darlığından bayılıyordu."
9
"ABD askerleri, önceliği Amerikan vatandaşlarına vererek geçişlerine izin vermeyi reddetti, ancak bir tercüman nişanlım Hasib'i tanıdı ve askerlere, hayatı tehlikede olan büyük bir yıldızın nişanlısı olduğunu söyledi böylece uçağa bindik. " Çift, Doha, Kuveyt ve ABD'ye gitti ve sonunda İstanbul'daki dairelerine geri döndü.
10
Aryana, geride bıraktığı kadınların,Taliban'ın 1996-2001'de Afganistan'ı en son yönettikleri zaman okuldan ve işten zorla attırdığı kadınlardan daha eğitimli ve daha bilinçli olduklarını belirterek "Afganistan'ın kadınları, 20 yıl önceki kadınlarla aynı değil" dedi.
11
Aryana ayrıca bugünkü Taliban'ın eskisinden bir farkı olmadığını belirterek "Umarım dünya bunun değişen ya da yeni Taliban olmadığını kısa sürede anlar" dedi.
12
Jennifer Lopez ve Beyonce gibi küresel pop ikonlarından ilham alan, Aryana doğrudan karşılaştırmalarda kendi çizgisi ile dikkat çekiyor.