Kaan Yıldırım'la ayrıldığı konuşulan Hadise'den ilk paylaşım geldi: Annemi özledim
Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yılın aşkına imza atan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım magazin gündeminden düşmeyen çiftlerimizin arasında yer almaktadır. Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.
2
Abone Ol
Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3
Abone Ol
Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.
4
Abone Ol
Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.
5
Abone Ol
Ünlü çift, son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.
6
Abone Ol
ANNEMİ ÖZLEDİM
Ayrılık haberleriyle gündemde olan Hadise'den yeni paylaşım geldi. Annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Hadise altına, 'annemi özledim' notunu düştü.
Koronavirüs salgını nedeniyle Hadise ve annesi uzun zamandır görüşemiyor. Gülnihal Açıkgöz, vatandaşı olduğu Belçika'da yaşıyor.