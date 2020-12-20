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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 07:00 | 

Kaan Yıldırım'ı panikleten Hadise sorusu “Lütfen izin verin, gidelim”

HADİSE ile ayrılıkları bir bilmeceye dönüşen Kaan Yıldırım önceki gece Etiler’de görüntülendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1SETTEN GELİYORUM
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SETTEN GELİYORUM

Sokağa çıkma yasağında polis denetimine takılan ünlü oyuncu izin belgesini soran memurlara “Setten geliyorum” dedi. Muhabirleri görünce panikleyen Yıldırım, memurlara “Lütfen izin verin, gidelim” diye ricada bulundu.

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Oyuncu, muhabirlerin “Hadise ile barıştığınız doğru mu” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Kaan Yıldırım’la ayrılıklarını Instagram hesabında açıklayan Hadise’nin oyuncuyla barıştığı iddia edilmişti. Yıldırım’ın komşuları Hadise’nin aracını bu açıklama sonrası sitede gördüklerini öne sürmüştü.

3NE OLMUŞTU
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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

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Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmiş, ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

5AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI
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AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI!

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.

6HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
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HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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