Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra gelen itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim

Oyunculuk merakının küçük yaşlarda başladığını söyleyen Yıldırım, “Oyunculuk hep istediğim bir şeydi. Pazarlama okudum sonra bir şirkette çalışmaya başladım. Ama öğle toplantılarında uykum geliyor, herkes bir şey anlatıyor ben esnemeye başlıyordum. Oraya ait olmadığımı hissettim. 24 yaşındaydım ve bir hayalim vardı. Google’a oyunculuk kursu yazdım, oradan bir kurs buldum. Sonra deneme çekimleri başladı ve devamı geldi” dedi.