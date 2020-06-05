Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra gelen itiraf: Ucuz olduğum için seçilmişim
‘Hekimoğlu’ dizisinde nörolog Mehmet Ali karakterini canlandıran Kaan Yıldırım, İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Yıldırım, ‘Ulan İstanbul’a ucuz oyuncuya ihtiyaçları olduğu için seçildiğini itiraf etti.
OYUNCU Kaan Yıldırım, İbrahim Selim’in YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.
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Kanal D’nin sevilen dizisi“Hekimoğlu”nda oynayan Yıldırım, “İlk bölümlerde dizinin tutmayacağını sandım. Çünkü içinde dram, aşk ve kavga yok. O yüzden de emin değildim. Doktor rolü benim için farklıydı. Zaten o yüzden kabul ettim. Ne güzel ki dizimiz tuttu. Temmuz gibi sete geri döneceğiz” açıklamasını yaptı.
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Adını ilk olarak “Ulan İstanbul” dizisiyle duyuran Yıldırım, bu serüvenini de anlattı: “O dizide, öyle bir role seçilince aşırı mutlu oldum. Kadro çok iyiydi. Meğer ucuz cast’a ihtiyaçları varmış ve bütçeleri kısıtlıymış. Ucuz olduğum için beni seçmişler. Sistemi sonra anladım. Dizi bize bambaşka şeyler getirdi. İyi ki yapmışım.”
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Doğru zamanda baba olmak isterim
Hadise ile aşk yaşayan oyuncu, çocuklarla arasının iyi olduğunu dile getirdi: “Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir.”
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Oyunculuk merakının küçük yaşlarda başladığını söyleyen Yıldırım, “Oyunculuk hep istediğim bir şeydi. Pazarlama okudum sonra bir şirkette çalışmaya başladım. Ama öğle toplantılarında uykum geliyor, herkes bir şey anlatıyor ben esnemeye başlıyordum. Oraya ait olmadığımı hissettim. 24 yaşındaydım ve bir hayalim vardı. Google’a oyunculuk kursu yazdım, oradan bir kurs buldum. Sonra deneme çekimleri başladı ve devamı geldi” dedi.
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Serkan’ın annesinin maskesi
Kaan Yıldırım, yayına oyuncu Serkan Altunorak’ın annesi Figen Altunorak’ın yaptığı maskeyi takarak katıldı.