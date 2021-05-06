Kaan Yıldırım'dan 'Hadise' sorusuna yanıt yok

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Kaan sessiz
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler’de bulunan bir klinikten çıkarken görüntülendi. Oyuncuya Hadise’nin geçmişte Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab’la ilişki yaşadığı iddiası soruldu. Sorular karşısında sessiz kalan Yıldırım, “İlişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna da yanıt vermedi, hızla aracına binerek uzaklaştı.
Sayit DURMAZ
2
Belki sadece oyunculuk yaparım
Derya Baykal, önceki gün Cihangir’de objektife yansıdı. 5 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy’la birlikte köpeğini gezdiren sanatçı, “Genelde evdeyiz. Bodrum’a da gitmedik, ailece buradayız” dedi. Baykal, “Oyunculuğu bıraktınız mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Canlı yayınlanan program yapınca oyunculuğa vakit kalmıyor. Sektöre bir kırgınlığım yok. Tamamen vakitle alakalı. Belki bundan sonra sadece oyunculuk yaparım.”
Sayit DURMAZ
3
Babalar Günü’nde aynı sahnede
Ünlü şarkıcı Bora Gencer, 20 Haziran Babalar Günü’nde babası caz piyanisti İlham Gencer’le aynı sahneyi paylaşacak. Baba-oğul, Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Bodrum Antik Tiyatro’da verecekleri konserde ünlü sanatçıları da ağırlayacak. Bora Gencer, “Elvedasız Şarkılar” adını verdikleri konser için çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Cenker TEZEL
4
Köpeğini gezdirdi
Dilek Hanif önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığını söyleyen ünlü modacı, eve dönüş yolunda çiçekçide mola verdi, bir buket çiçek, bir adet de gül aldı.
5
Korona sonrası tatil
Avatar Atakan adıyla tanınan Çağan Atakan Arslan, koronavirüs hastalığını yendikten sonra ailesiyle tatile çıktı. Eşi Serap ve oğlu Aslan ile birlikte D Plaj Evleri Bodrum’da dinlenen Avatar Atakan, tatilden kareleri sosyal medyasından takipçileriyle de paylaştı.