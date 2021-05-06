Kaan Yıldırım'dan 'Hadise' sorusuna yanıt yok

Belki sadece oyunculuk yaparım Derya Baykal, önceki gün Cihangir’de objektife yansıdı. 5 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy’la birlikte köpeğini gezdiren sanatçı, “Genelde evdeyiz. Bodrum’a da gitmedik, ailece buradayız” dedi. Baykal, “Oyunculuğu bıraktınız mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Canlı yayınlanan program yapınca oyunculuğa vakit kalmıyor. Sektöre bir kırgınlığım yok. Tamamen vakitle alakalı. Belki bundan sonra sadece oyunculuk yaparım.”



Sayit DURMAZ