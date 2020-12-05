Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile fotoğrafını paylaştı! Aşk ateşi...
Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrılıkları iddiası bir süredir magazin gündeminde yer almıştı. Oyuncu Kaan Yıldırım, Instagram hesabından Hadise ile ateş başında çekilen romantik bir fotoğrafını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.
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Bir süredir aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İkilinin yollarını ayırdığı öne sürüldü.
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Evlenecekleri konuşulan şarkıcı Hadise (35) ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın (33) karantina nedeniyle önce evleri ayırdığı daha sonra da ilişkilerini bitirdiği iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yapan ikilinin, anlaşamadıkları için yollarını ayırdığı söylentiler arasındaydı.
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HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Konuyla ilgili sessizliğini koruyan ikiliden ayrılmadık pozu geldi. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.