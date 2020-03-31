Kaan Yıldırım ile Hadise 'Benek' yüzünden evleri ayırdı

Takvim'in haberine göre; Sevgilisinin sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından da rahatsız oldu. Son günlerde yaşadığı tedirginlikle evden dışarı adım atmayan ve sürekli evi dezenfekte eden Hadise'nin endişesine hak veren Kaan Yıldırım, sevgilisinin yanından bir süreliğine ayrıldı.