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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 10:36 | 

Kaan Yıldırım: Hadise fevri davrandı

Hadise ile Kaan Yıldırım’ın ilişkisi 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini de söylemişti.

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Çift, önceki akşam Kaan Yıldırım’ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı. Evi terk eden şarkıcı dün sabah bir açıklama yaptı: “Bu ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum.” Kaan Yıldırım’ın bir yakınına, “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Kolay kolay bitmez. Hadise fevri davrandı” dediği öğrenildi.

2EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
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EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.

3BÖYLE YALANLAMIŞLARDI
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BÖYLE YALANLAMIŞLARDI

3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı. Ne var ki; sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım’ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.

4KAANI KIZDIRAN AÇIKLAMA
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KAAN'I KIZDIRAN AÇIKLAMA

Hadise bir anda parladı. Yıldırım’ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı. ‘İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum’ sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi. Bu da Kaan Yıldırım’ın bozulmasına neden oldu.

5BİZ HALA AŞIĞIZ
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BİZ HALA AŞIĞIZ

Posta'nın haberine göre oyuncu, bir yakınına “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı” dedi.Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise’den henüz bir cevap alabilmiş değil.Hadise ile Kaan Yıldırım’ı barıştırmak için ilk devreye giren kişi tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven.

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