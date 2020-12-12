Kaan Yıldırım: Hadise fevri davrandı

BİZ HALA AŞIĞIZ Posta'nın haberine göre oyuncu, bir yakınına “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı” dedi.Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise’den henüz bir cevap alabilmiş değil.Hadise ile Kaan Yıldırım’ı barıştırmak için ilk devreye giren kişi tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven.