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Kaan Sekban kimdir, kaç yaşında? Kaan Sekban hakkında bilgiler

#Kaan Sekban#Kaan Sekban Biyografisi#Kaan Sekban Kimdir

Kaan Sekban bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programa katılan Kaan Sekban ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Kaan Sekban kimdir, kaç yaşında? İşte Kaan Sekban hakkında bilgiler

1/2Kaan Sekban kimdir, kaç yaşında Kaan Sekban hakkında bilgiler

Kaan Sekban’ın kaç yaşında olduğu ve biyografisi merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alan Kaan Sekban komedyendir. 1983 doğumlu olan Kaan Sekban İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol almıştır.

2/2KAAN SEKBAN KİMDİR

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Komedyen Kaan Sekban, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans mezunudur. 10 yıl Garanti Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra yurtiçi ve yurt dışında oyunculuk ve müzikal atölyelerine katıldıktan sonra istifa ederek sahne performansları alanına yöneldi.

Türkiye’de İstanbulname müzikali ve İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol aldıktan sonra kendi evinden yayınladığı Kaan Sekban Saçmalar adlı ev yapımı canlı talk show’la tanınan Sekban, beyaz yakalı hayatı hicvettiği Yakam Beyaz Beynim Ayaz skeçleriyle plaza dünyasında büyük ilgi görmektedir. Mayıs ayından itibaren pek çok sahnede tek kişilik gösterilerine devam ederken, Haziran ayında yayımlanan “Tebrikler Kovuldunuz” kitabı kısa sürede çok satanlara girmiş ve otobiyografik mizahi içeriğine karşın Platin dergisi tarafından yönetim, liderlik ve ik dalında yılın en iyi iş kitabı seçildi.

 

 

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