K.K.K. Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları açıklandı.. İşte MSB sonuç sorgulama sayfası ve sınav tarihleri
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre K.K.K. Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayınlandı. Ön başvuru sonuçları ile birlikte er temin faaliyetinin gerçekleştirileceği tarihlerde belirlenmiş oldu. Birinci grup adaylar; 02-05 Haziran 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek..
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde yapılacaktır. Seçim aşamasına çağrılan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;
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a. Birinci grup adaylar; 02-05 Haziran 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)
b. Diğer adayların çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.
3. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.
4. Seçim Aşamaları;a. Evrak Kabulb. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)c. Fiziki Yeterlilik Testid. Mülakate. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.
5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte, e-devlet şifrelerini ve Aday Bilgi Formunu doldurarak getireceklerdir. Aday Bilgi Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ
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6. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
7. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "Adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır." onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.
8. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.
9. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.
10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
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12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
i) Başvuru kılavuzunda evrak olarak neler getireceğiniz listelenmektedir. Sınavlara gelirken istenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.
ii) Adayların, Korona virüse karşı tedbirler kapsamında sınavın icra edileceği yerin nizamiyesinden itibaren yapılan uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket etmeleri, sosyal mesafeyi korumaları ve maskelerini usulüne uygun şekilde takmaları önem arz etmektedir.
iii) Salgın nedeniyle, Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama gereği Ankara dışından gelecek adayların sınava gelirken HES kodu alması önem arz etmektedir.
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan bölüme bakınız.