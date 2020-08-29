Genç çift indirimden malikane aldı: Yeni aşk yuvası
Gösteri dünyasının ünlü çifti çok zengin ve ünlü kişilerin yaşadığı bölgede ilk satış fiyatının yarısına kadar indirim yapılan gösterişli bir malikane satın aldı. Çiftin komşuları arasında Hollywood'un en ünlü simaları da yer alıyor.
Backgrid UK, Instagram
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YENİ AŞK YUVASI
2018 yılında hayatlarını birleştiren müzisyen Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, California'nın en gösterişli bölgelerinden biri olan Beverly Park'ta yeni bir malikane satın aldı.
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42 MİLYONDAN 28.5 MİLYONA İNDİ
Beverly Park'ta bulunan malikane için Bieber ve Baldwin Bieber'ın ödediği fiyat ise 25. 8 milyon dolar. Yaklaşık iki yıldır satışta olan malikane için istenen ilk fiyat 42 milyon dolardı. Fakat o fiyata alıcı bulunamayınca emlak şirketi ve satıcı arasında yapılan müzakereler sonucu fiyat 25.8 milyon dolara indirildi.
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18 AY ÖNCE BİR BAŞKA MALİKANE ALDILAR
Beverly Hills'te şu an yaşadıkları malikeneyi sadece 18 ay önce satın alan 26 yaşındaki Justin Bieber ile 23 yaşındaki eşi Hailey Baldwin buna rağmen bu yeni malikane için yaklaşık 26 milyon doları gözden çıkarmaktan geri durmadı.
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LÜKS SEMTTE
Çiftin yeni malikanesi California'da Beverly Park adlı semtte bulunuyor. Bu bölgede, Hollywood ünlüleri başta olmak üzere ABD'nin ve dünyanın en zengin kişilerinin geniş araziler içindeki malikaneleri bulunuyor.
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ÜNLÜ VE ZENGİN KOMŞULAR
Bieber ve Baldwin'in ünlü komşuları arasında Sofia Vergara, Denzel Washington, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Rod Stewart da var.
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1980'LERDE İNŞA EDİLDİ
Genç çiftin satın aldığı bu malikane, 1980'lerde inşa edildi. 2015 yılında ise Dubai merkezli bir emlak şirketinin sahibi olan Danny Lubert'e 16.5 milyon dolara satıldı. Bu, o dönem için rekor bir fiyat olarak nitelendirilmişti.
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RENOVE EDİLDİ
Lubert, bu geniş malikaneyi satın aldıktan sonra yine milyon dolarlar dökerek renovasyon yaptırdı.
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YEDİ YATAK ODASI
Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın yeni aşk yuvasında tam yedi yatak odası ve 10 tane de tam teçhizatlı banyo bulunuyor.
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ŞEF MUTFAĞI
Geniş oturma odasında bir de mekana uygun büyük bir şömine yer alıyor. Ayrıca içinde açık şef mutfağı bulunan bir mutfağa açılan bir başka geniş oturma odası da malikanenin sahiplerine sunduğu olanaklar arasında.
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ÖZEL SİNEMA SALONU
Büyük kütüphane ve sinema odaları, özel spa, spor salonu da Bieber ve Baldwin'in yeni malikanesinde kullanabilecekleri bölümler.
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EBEVEYN YATAK ODASININ KENDİ OTURMA ODASI VAR
Malikanenin üst katındaki lüks ebeveyn yatak odasının ise kendi oturma odası, banyosu, giyinme odası bulunuyor. Odanın tavandan tabana kadar uzanan geniş pencereleri ve pencereli kapıları ise yakındaki dağ manzarasını odanın içine getiriyor.
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YÜZME HAVUZU VE TENİS KORTLARI
Malikanenin geniş bahçesinde ise dinlenme köşelerinden olimpik ölçülerde yüzme havuzuna, çim alandan tenis kortlarına kadar her tür ayrıntı düşünülmüş.
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DİĞER MALİKANEYE 8.5 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER
Justin Bieber ve Hailey Baldwin şu anda 18 ay önce satın aldıkları Beverly Hills'teki bir başka malikanede yaşıyorlar. Çift, bu konut için 8.5 milyon dolar ödemişti.
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ESKİ EVİNİ KARDASHIAN' SATTI
Bunların yanı sıra Justin Bieber 2014 yılında Calabasas'ta 6.5 milyon dolara bir başka malikane satın alıp iki yıl sonra onu 7.2 milyon dolara Khloe Kardashian'a satmıştı.
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2018'DE EVLENDİLER
Meslektaşı Selena Gomez ile yıllar boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Justin Bieber daha sonra sürpriz bir şekilde Hailey Baldwin ile çıkmaya başladı.
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SÜRPRİZ HABER
Genç çift hiç beklenmedik bir anda nişanlandıklarını duyurdu, fazla zaman geçmeden de evlendiler. Daha sonra da aile ve dostlarının katıldığı bir düğün yaptılar.
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290 MİLYONA YAKIN SERVET
Çok küçük yaştan beri müzik piyasasında olan 26 yaşındaki Justin Bieber'ın 290 milyon dolara yakın kişisel serveti olduğu belirtiliyor.
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ÜNLÜ AİLENİN MENSUBU
Hollywood'un ünlü Baldwin ailesinden gelen model 22 yaşındaki Hailey Baldwin ise 2 milyon dolar kişisel servete sahip. Baldwin, oyuncu Stephen Baldwin ile Kennya Baldwin'in kızı.