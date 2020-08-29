Genç çift indirimden malikane aldı: Yeni aşk yuvası

42 MİLYONDAN 28.5 MİLYONA İNDİ Beverly Park'ta bulunan malikane için Bieber ve Baldwin Bieber'ın ödediği fiyat ise 25. 8 milyon dolar. Yaklaşık iki yıldır satışta olan malikane için istenen ilk fiyat 42 milyon dolardı. Fakat o fiyata alıcı bulunamayınca emlak şirketi ve satıcı arasında yapılan müzakereler sonucu fiyat 25.8 milyon dolara indirildi.