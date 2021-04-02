Öfkesine hakim olamadı: Eşimin etek altı fotoğraflarını çekiyorsunuz!

Kendini tutamayan 27 yaşındaki şarkıcı, paparazzilere "Eşimin etek altı fotoğraflarını mı çekiyorsunuz?" diye sordu. Bu soru karşısında şaşırıp kalan paparazziler de ona yanıt verdi.
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Gösteri dünyasının genç çifti Justin Bieber ile Hailey Baldwin, manşetlerden düşmüyor. Çiftin, bu kez gündemde olmasının nedeni Bieber'ın, genellikle arasının iyi olduğu paparazzilerle girdiği tartışma.
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İleri sürülenlere göre Justin Bieber ve 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz hafta sonu birlikte yemeğe çıktı. Batı Hollywood'da ünlülerin sık gittiği bir restoranda geçen salı günü baş başa yemek yedi çift.
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Daha sonra da çıkışta da kapının önünde onları görüntülemek için bekleyen paparazzilerle karşılaştılar. E! News'e yansıyan iddialara göre çift araçlarına binerken Hailey Baldwin'i görüntülemek isteyen bir paparazzinin objektifinin açısı da yanlış anlamalara neden oldu.
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İşte bu sırada da Justin Bieber, birden paparazzilere "Hey çocuklar siz onun etek altı görüntülerini mi çekiyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine paparazziler de hemen bu iddiayı reddetti. Fotoğrafçılardan biri "Aman Tanrım! Justin lütfen" diye tepki gösterdi Bieber'a.
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Bir başka fotoğrafçı da "Neden birisi böyle bir şey yapsın ki!" diye yanıt verdi. Justin Bieber de biraz daha sakinleşerek ona "Bu bir soruydu, tamam mı?" diye karşılık verdi. Paparazzilerden bir diğeri "Yemin ederim ki, kimse böyle bir şey yapmıyor" deyip Bieber'a isterse videolara bakabileceğini söyledi.
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Her ne kadar sık sık paparaziler tarafından görüntülense de Justin Bieber'ın bu meslek grubuyla arası her zaman da iyi olmadı. Bieber, daha önce de paparazziler yüzünden kendisini baskı altında hissettiğini belirtmişti.
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Bieber "Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameraları olan avcılara benziyor" demişlerdi. Bieber, 2011 yılında verdiği röportajda "Eğer biri sizi takip ediyorsa bu suçtur. Ama bu kişinin elinde kamera varsa sorun değilmiş gibi düşünülüyor. Ama bu konuda ben böyle düşünmüyorum" demişti.
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Justin Bieber, geçen hafta paparazzilerle girdiği bu tartışmanın ardından önceki gece de eşiyle çıktığı bir yemekte görüntülendi. Bieber; her zamanki gibi iddialı bir şekilde giyinen Hailey Baldwin Bieber'a korumacı davrandı. Yürürken bile ona sarılmayı bırakmadı. Genç şarkıcının bunu yaparak karısını paparazzilerden korumaya çalıştığı ileri sürüldü.