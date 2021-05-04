Eşini arabaya böyle götürdü: Bir dakika bile arkasından ayrılmadı
Ünlü şarkıcı eşini paparazzilerden korumak için arabaya kadar böyle götürdü.
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TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR
Geçen ay paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan ünlü şarkıcı, bu konudaki tedbirini bir an bile elden bırakmıyor. Çift, önceki gün de birlikte görüntülendi. Ünlü şarkıcı da eşini, kapıda kendilerini bekleyen otomobile kadar böyle götürdü.
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BİR AN BİLE BİRBİRLERİNDEN AYRILMADILAR
Gösteri dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin, önceki gün Miami'de görüntülendi. Yeni aç modeliyle dikkat çeken 27 yaşındaki Bieber ile eşi Hailey Baldwin Bieber, yürüyüş sırasında bir dakika bile birbirlerinden ayrılmadılar.
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OTOMOBİLE BÖYLE GÖTÜRDÜ
Geçen ay paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan bir keresinde de onlarla tartışmaya giren Bieber, 25 yaşındaki Baldwin'i korumak için yine alışkanlığından vazgeçmedi.
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KORUMA ORDUSU EŞLİK ETTİ
Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, bir koruma ordusu tarafından çembere alındı. Buna rağmen de kendilerini bekleyen araca gidene kadar Bieber, sürekli olarak eşinin arkasında durdu. Onun beline sarılan Justin Bieber, Hailey Baldwin Bieber'ı araca bindirdikten sonra kendisi de aceleyle yanına oturdu. Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın o anları da paparazzilerin objektiflerine yakalandı.
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Öfkesine hakim olamadı: Eşimin etek altı fotoğraflarını çekiyorsunuz!
Kendini tutamayan 27 yaşındaki şarkıcı, paparazzilere "Eşimin etek altı fotoğraflarını mı çekiyorsunuz?" diye sordu. Bu soru karşısında şaşırıp kalan paparazziler de ona yanıt verdi.
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Gösteri dünyasının genç çifti Justin Bieber ile Hailey Baldwin, manşetlerden düşmüyor. Çiftin, bu kez gündemde olmasının nedeni Bieber'ın, genellikle arasının iyi olduğu paparazzilerle girdiği tartışma.
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İleri sürülenlere göre Justin Bieber ve 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz hafta sonu birlikte yemeğe çıktı. Batı Hollywood'da ünlülerin sık gittiği bir restoranda geçen salı günü baş başa yemek yedi çift.
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Daha sonra da çıkışta da kapının önünde onları görüntülemek için bekleyen paparazzilerle karşılaştılar. E! News'e yansıyan iddialara göre çift araçlarına binerken Hailey Baldwin'i görüntülemek isteyen bir paparazzinin objektifinin açısı da yanlış anlamalara neden oldu.
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İşte bu sırada da Justin Bieber, birden paparazzilere "Hey çocuklar siz onun etek altı görüntülerini mi çekiyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine paparazziler de hemen bu iddiayı reddetti. Fotoğrafçılardan biri "Aman Tanrım! Justin lütfen" diye tepki gösterdi Bieber'a.
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Bir başka fotoğrafçı da "Neden birisi böyle bir şey yapsın ki!" diye yanıt verdi. Justin Bieber de biraz daha sakinleşerek ona "Bu bir soruydu, tamam mı?" diye karşılık verdi. Paparazzilerden bir diğeri "Yemin ederim ki, kimse böyle bir şey yapmıyor" deyip Bieber'a isterse videolara bakabileceğini söyledi.
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Her ne kadar sık sık paparaziler tarafından görüntülense de Justin Bieber'ın bu meslek grubuyla arası her zaman da iyi olmadı. Bieber, daha önce de paparazziler yüzünden kendisini baskı altında hissettiğini belirtmişti.
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Bieber "Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameraları olan avcılara benziyor" demişlerdi. Bieber, 2011 yılında verdiği röportajda "Eğer biri sizi takip ediyorsa bu suçtur. Ama bu kişinin elinde kamera varsa sorun değilmiş gibi düşünülüyor. Ama bu konuda ben böyle düşünmüyorum" demişti.
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Justin Bieber, geçen hafta paparazzilerle girdiği bu tartışmanın ardından önceki gece de eşiyle çıktığı bir yemekte görüntülendi. Bieber; her zamanki gibi iddialı bir şekilde giyinen Hailey Baldwin Bieber'a korumacı davrandı. Yürürken bile ona sarılmayı bırakmadı. Genç şarkıcının bunu yaparak karısını paparazzilerden korumaya çalıştığı ileri sürüldü.