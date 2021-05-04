Eşini arabaya böyle götürdü: Bir dakika bile arkasından ayrılmadı

Bir başka fotoğrafçı da "Neden birisi böyle bir şey yapsın ki!" diye yanıt verdi. Justin Bieber de biraz daha sakinleşerek ona "Bu bir soruydu, tamam mı?" diye karşılık verdi. Paparazzilerden bir diğeri "Yemin ederim ki, kimse böyle bir şey yapmıyor" deyip Bieber'a isterse videolara bakabileceğini söyledi.