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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 18:00 | 

JP Morgan'a 2 Türk yönetici

Dünyanın en değerli bankaları arasında yer alan ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın, yönetici terfilerine iki Türk isim de girmeyi başardı.

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