JP Morgan nedir? İşte JP Morgan'ın tarihçesi hakkında bilgiler

JPMorgan Chase & Co., merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketidir. 30 Haziran 2021 itibarıyla aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankasıdır. JPMorgan Chase, Delaware'de kurulmuştur. Bir "Bulge Bracket" bankası olarak, çeşitli yatırım bankacılığı ve finansal hizmetlerin ana sağlayıcısıdır. Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo ile birlikte Amerika'nın Big Four bankalarından biridir.