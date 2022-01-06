JP Morgan nedir? İşte JP Morgan'ın tarihçesi hakkında bilgiler
The Chase Manhattan Bank İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1984 yılında merkezi ABD New Yorkeyaletinde bulunan The Chase Manhattan Bank’ın Türkiye’deki şubesi olarak faaliyet göstermek üzerekurulmuştur. Bankanın global stratejisi uyarınca sadece ABD’de bireysel bankacılık alanında faaliyet göstermektedir.JPMCB İstanbul Şubesi olarak bireysel müşteri veya yatırımcıya hizmet verilmemektedir.
JPMorgan Chase & Co., merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketidir. 30 Haziran 2021 itibarıyla aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankasıdır. JPMorgan Chase, Delaware'de kurulmuştur. Bir "Bulge Bracket" bankası olarak, çeşitli yatırım bankacılığı ve finansal hizmetlerin ana sağlayıcısıdır. Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo ile birlikte Amerika'nın Big Four bankalarından biridir.