Jose Sosa kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk iddialarıyla gündeme gelen Jose Sosa eşinden ayrıldı!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın bir süredir Melisa Döngel ile aşk yaşadığı konululuyordu. Bu söylentiler daha gündemden düşmemişken Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den gelen ayrılık açıklaması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Alurralde, 18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı. Aşk haberleri ile gündemden düşmeyen Jose Sosa'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Jose Sosa kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Jose Sosa hakkında merak edilenler...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Arjantinli futbolcuyla ayrıldıklarını duyurdu. Bir süredir oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı haberleri magazin gündeminde yer alan Jose Sosa'nın ayrılık haberi soru işaretlerine neden oldu.
"ORTADA BİR SKANDAL YOK"
Arjantin basınına konuşan Jose Sosa'nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde, "Jose Sosa ile ayrıldık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi." ifadelerini kullandı.
18 yıldır birlikte olduklarının altını çizen Alurralde, "Çok uzun zamandır birlikteyiz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada." ifadelerini kullandı.
Ayrılık kararının kolay olmadığını anlatan Carolina Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." diyerek sözlerini noktaladı.
18 yıldır birlikte olduklarının altını çizen Alurralde, "Çok uzun zamandır birlikteyiz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada." ifadelerini kullandı.
Ayrılık kararının kolay olmadığını anlatan Carolina Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." diyerek sözlerini noktaladı.
JOSE SOSA KİMDİR?
Jose Sosa, 19 Haziran 1985 tarihinde Arjantin'in Carcanara'da dünyaya geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Estudiantes için oynadı .24 Şubat 2007'de Estudiantes ve Bayern Münih arasında Sosa'nın açıklanmayan bir ücret karşılığında Bayern Münih'e transfer edileceği bir anlaşma açıklandı. 29 Ekim 2009'da Bayern Münih, Arjantinli orta saha oyuncusunun, 2009 Dünya Kulüpler Şampiyonası finallerine kaydolmamış olmasına rağmen, sezonun geri kalanında eski kulübü Estudiantes'e ödünç verileceğini açıkladı.
Tecribeli oyuncu, 30 Ağustos 2010'da Sosa, İtalyan tarafına Napoli ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. 26 Temmuz 2011'de Jose Sosa'nın Ukraynalı Metalist Kharkiv takımına geçti. 1 Ocak 2014 tarihinde, altı aylık kredi ile Atlético Madrid'e katılacağı açıklandı . İspanyollar ile İspanya Liga'yı kazandı ve 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Real Madrid'e karşı oynadı.
31 Ağustos 2014 tarihinde Metalist Kharkiv'den kiralık olarak Beşiktaş ile anlaşma imzaladı. 2015-16 sezonunda , Sosa 12 asistle görev yaptı.
17 Ağustos 2016'da Sosa , iki yıllık bir anlaşma imzalayarak İtalyan kulübü AC Milan'la anlaştı. Milan formasıyla ilk maçına 27 Ağustos 2016'da, eski kulübü Napoli'ye karşı deplasmanda 4-2 mağlup olduğu 80. dakikada yedek kulübesinden çıktı .8 Eylül 2017'de Sosa Türkiye'ye geri döndü ve Süper Lig kulübü Trabzonspor'la kiralık olarak anlaştı.
22 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecribeli oyuncu, 30 Ağustos 2010'da Sosa, İtalyan tarafına Napoli ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. 26 Temmuz 2011'de Jose Sosa'nın Ukraynalı Metalist Kharkiv takımına geçti. 1 Ocak 2014 tarihinde, altı aylık kredi ile Atlético Madrid'e katılacağı açıklandı . İspanyollar ile İspanya Liga'yı kazandı ve 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Real Madrid'e karşı oynadı.
31 Ağustos 2014 tarihinde Metalist Kharkiv'den kiralık olarak Beşiktaş ile anlaşma imzaladı. 2015-16 sezonunda , Sosa 12 asistle görev yaptı.
17 Ağustos 2016'da Sosa , iki yıllık bir anlaşma imzalayarak İtalyan kulübü AC Milan'la anlaştı. Milan formasıyla ilk maçına 27 Ağustos 2016'da, eski kulübü Napoli'ye karşı deplasmanda 4-2 mağlup olduğu 80. dakikada yedek kulübesinden çıktı .8 Eylül 2017'de Sosa Türkiye'ye geri döndü ve Süper Lig kulübü Trabzonspor'la kiralık olarak anlaştı.
22 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.