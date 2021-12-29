Jose Sosa kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk iddialarıyla gündeme gelen Jose Sosa eşinden ayrıldı!

"ORTADA BİR SKANDAL YOK"

Arjantin basınına konuşan Jose Sosa'nın ayrıldığı eşi Carolina Alurralde, "Jose Sosa ile ayrıldık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi." ifadelerini kullandı.



18 yıldır birlikte olduklarının altını çizen Alurralde, "Çok uzun zamandır birlikteyiz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada." ifadelerini kullandı.



Ayrılık kararının kolay olmadığını anlatan Carolina Alurralde, "Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok." diyerek sözlerini noktaladı.