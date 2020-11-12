Hayranları da kavgaya karıştı: Kovun bu kadını, gitsin!
Kavgalı gürültülü bir şekilde boşanan ünlü çift arasında sular durulmak bilmiyor.
Backgrid USA, :Backgrid UK
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HAYRANLARI DA KARIŞTI
Bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki tartışmalar sürüyor. Buna bir yandan da Depp ile Heard'ün hayranları arasındaki rekabet eklendi.
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HEMEN HAREKETE GEÇTİLER
Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.
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BİR MİLYON KİŞİYE YAKLAŞTI
Depp'in hayranları, Amber Heard'ün de Aquaman adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlattı. İşin ilginci, bu kampanyayı imzalayanların bir milyon kişiye yaklaşmış olması.
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'DOĞRU OLAN KADRODAN ÇIKARILMASI'
İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.
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'DOĞRU OLANI YAPIN'
İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.
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KARİYERİ TEPETAKLAK OLDU
Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı.
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AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ
Son olarak The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.
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KADRODAN ÇIKARILDI
Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.
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DEPP'İN AÇIKLAMASI
57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı.
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ŞİRKET DOĞRULADI
İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de “Johny’e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.” dedi.
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ÜCRETİNİ TAM OLARAK ALACAK
Öte yandan 57 yaşındaki Depp, işini kaybetmesine rağmen yine de 10 milyon dolarlık ücretini alacak. Yani ünlü oyuncu, böylece serinin 3 filmi için belirlenen ücreti kaybetmemiş olacak.