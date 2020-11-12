MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHayranları da kavgaya karıştı: Kovun bu kadını, gitsin!
GeriMagazin Hayranları da kavgaya karıştı: Kovun bu kadını, gitsin!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 10:48 | 

Hayranları da kavgaya karıştı: Kovun bu kadını, gitsin!

Kavgalı gürültülü bir şekilde boşanan ünlü çift arasında sular durulmak bilmiyor.

Backgrid USA, :Backgrid UK 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HAYRANLARI DA KARIŞTI
Abone Olgoogle-news

HAYRANLARI DA KARIŞTI

 Bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki tartışmalar sürüyor.  Buna bir yandan da Depp ile Heard'ün hayranları arasındaki rekabet eklendi. 

2HEMEN HAREKETE GEÇTİLER
Abone Olgoogle-news

HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.

3BİR MİLYON KİŞİYE YAKLAŞTI
Abone Olgoogle-news

BİR MİLYON KİŞİYE YAKLAŞTI

Depp'in hayranları, Amber Heard'ün de Aquaman adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlattı. İşin ilginci, bu kampanyayı imzalayanların bir milyon kişiye yaklaşmış olması.

4DOĞRU OLAN KADRODAN ÇIKARILMASI
Abone Olgoogle-news

'DOĞRU OLAN KADRODAN ÇIKARILMASI'

İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

5DOĞRU OLANI YAPIN
Abone Olgoogle-news

'DOĞRU OLANI YAPIN'

İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

6KARİYERİ TEPETAKLAK OLDU
Abone Olgoogle-news

KARİYERİ TEPETAKLAK OLDU

Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı. 

7AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ
Abone Olgoogle-news

AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ

Son olarak The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı. 

8KADRODAN ÇIKARILDI
Abone Olgoogle-news

KADRODAN ÇIKARILDI

 Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.

9DEPPİN AÇIKLAMASI
Abone Olgoogle-news

DEPP'İN AÇIKLAMASI

57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı.

10ŞİRKET DOĞRULADI
Abone Olgoogle-news

ŞİRKET DOĞRULADI

İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de “Johny’e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.” dedi.

11ÜCRETİNİ TAM OLARAK ALACAK
Abone Olgoogle-news

ÜCRETİNİ TAM OLARAK ALACAK

Öte yandan 57 yaşındaki Depp, işini kaybetmesine rağmen yine de 10 milyon dolarlık ücretini alacak. Yani ünlü oyuncu, böylece serinin 3 filmi için belirlenen ücreti kaybetmemiş olacak.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi