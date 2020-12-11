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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 10:00 | 

Bir zamanlar aynı yastığa baş koyduklarına inanmak güç: Amber'i 'bitirmeye' çalışmış

Sadece iki yıl evli kaldılar ama aralarındaki düşmanlık bir türlü bitmek bilmiyor.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1HESAPLAŞMA BİTMEDİ
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HESAPLAŞMA BİTMEDİ

 Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 ile 2017 arasında süren evlilikleri çoktan bitti. Ama görünüşe göre eski çift, birbirleriyle hesaplaşmayı tam olarak bitiremedi.

2ÖNCE DEPP KADRODAN ÇIKARILDI
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ÖNCE DEPP KADRODAN ÇIKARILDI

Kendisini "eşini döven biri" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı tazminat davasını kaybeden Depp, bunun ardından önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) adlı filmin kadrosundan çıkarıldı.

3YİNE DE ÜCRETİNİ ALIYOR
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YİNE DE ÜCRETİNİ ALIYOR

Her ne kadar filmden kovulsa da yapımcı şirketle anlaştığı 10 milyon dolarlık ücretini alacak Depp ama eski eşi Heard ile boşanma davası sırasında yaşananlar onun kariyerini de olumsuz etkiledi.

4ESKİ EŞİNİN DE KADRODAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ
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ESKİ EŞİNİN DE KADRODAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ

Öte yandan Johnny Depp'in geçmişte eski eşi Amber Heard'ün de kariyerine darbe vurmak için bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Depp, Heard'ün Jason Momoa ile başrol paylaştığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulundu.

5YAPIMCI KARDEŞİNE MESAJ ATMIŞ
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YAPIMCI KARDEŞİNE MESAJ ATMIŞ

Johny Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi. Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiye almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer alıyor.

6DEPPİN HAYRANLARI DA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
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DEPP'İN HAYRANLARI DA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Bu arada Johnny Depp'in hayranları da aktörün Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılmasından sonra Heard'ün de Aquaman'den atılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

7DAVAYI KAYBETTİ
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DAVAYI KAYBETTİ

Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.

8ERKEKLER DE ŞİDDETE UĞRAR
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ERKEKLER DE ŞİDDETE UĞRAR

İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

9DEPP ŞİDDET KURBANI İDDİASI
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DEPP ŞİDDET KURBANI İDDİASI

İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

10KARİYERİ SARSILDI
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KARİYERİ SARSILDI

Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı.

11KADRODAN ÇIKARILDI
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KADRODAN ÇIKARILDI

Son olarak The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.

12YAPIM ŞİRKETİ İSTEDİ
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YAPIM ŞİRKETİ İSTEDİ

Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.

13HAYATIM VE KARİYERİM BÖYLE BİTMEYECEK
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'HAYATIM VE KARİYERİM BÖYLE BİTMEYECEK'

57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı.

14YERİNE MORTENSEN GELDİ
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YERİNE MORTENSEN GELDİ

İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de “Johny’e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.” dedi. Depp'in yerine kadroya Viggo Morsenten dahil oldu.

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“Kemik sağlığı için en önemli dönem: Ergenlik”

Ülkemizde 2017 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmalarına göre; D ve B12 vitaminleri, iyot, demir, çinko ve kalsiyum bakımından yetersiz besleniyoruz. Ülkemizde gençlerin %74'ü ve yetişkinlerin %75'i önerilen miktarda kalsiyum almıyor. Peki ama bu nelere sebep olur? Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez anlatıyor…(Sponsorlu içerik)

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