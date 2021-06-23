John McAfee kimdir kaç yaşında neden öldü? Virüs yazılımcısı John McAfee'nın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler
John McAfee hayatını kaybetti. ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee İspanya'daki tutuklu bulunduğu hücresinde ölü bulundu. John McAfee'nin ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, intihar şüphesi olabileceği öğrenildi. 1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kuran ve bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde eden John McAfe'nin 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu. Peki, John McAfee kimdir kaç yaşında neden öldü? İşte, virüs yazılımcısı John McAfee'ın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
John McAfee'nin ölüm haberinin ardından hayatı gündeme geldi. Son dakika habere göre 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı. 6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklanmıştı. Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee 15 Eylül 1945'da dünyaya geldi.
2
JOHN MCAFEE NEDEN ÖLDÜ?
McAfee'nin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi. İspanyol El Pais gazetesinin haberinde, 75 yaşındaki McAfee'nin Barcelona'daki hücresinde ölü bulunduğu ve ilk incelemenin intihara işaret ettiği bilgisi yer aldı. McAfee'nin ölüm nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi yer almıyor.
3
JOHN MCAFEE KİMDİR?
John McAfee15 Eylül 1945'te doğdu. McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Krallık'taki Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.
Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı ve işletmecidir. 1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu.
4
Sonraki yıllarda kripto paralar ile ilgilenmeye başlayan McAfee, 11 Nisan 2020'de gizlilik odaklı bir kripto para birimi geliştirmeye başladığını duyurdu. Fakat proje hayata geçtikten kısa bir süre sonra John McAfee projeden ayrıldığını açıkladı. 6 Ekim 2020 tarihinde ICO tekliflerinin yanıltıcı reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptığı iddiasıyla İspanya'da tutuklandı.
John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.
John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.