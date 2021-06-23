John McAfee kimdir kaç yaşında neden öldü? Virüs yazılımcısı John McAfee'nın hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler

JOHN MCAFEE KİMDİR? John McAfee15 Eylül 1945'te doğdu. McAfee 1945'te, II. Dünya Savaşı'nda Cinderford, Birleşik Krallık'taki Birleşik Devletler askerî üssünde hizmet veren Amerikalı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının askerlik hizmeti sona erdikten sonra ailecek Virginia, ABD'ye taşındalar ve McAfee, orada büyüdü. McAfee, Amerikalı olduğu kadar kendini İngiliz hissettiğini de belirtti.



Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı ve işletmecidir. 1987'de McAfee Associates yazılım şirketini kurdu ve şirketten istifa ettiği 1994'e kadar işletti. "İlk ticari antivirüs yazılımının yaratıcısı" olarak anılan John McAfee, günümüzde bir dizi kurumsal güvenlik yazılımı üreten McAfee Associates ile ilk başarısını elde etti. Şirket, 2011'de Intel tarafından satın alındı ancak yazılım her zaman McAfee markasını taşıyordu.