Joe Biden'ın torunu Naomi Biden sevgilisiyle tatilde: Düğün bitti şimdi sıra tatilde
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil bütün ailesi mercek altında. Milyonlarca kişinin en çok ilgisini çeken aile üyelerinden biri de torunu Naomi Biden.
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ABD BAŞKANI'NIN TORUNU
Joe Biden'ın eski eşi Neila Hunter ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen Hunter Biden'ın kızı olan 26 yaşındaki Naomi, bir süredir magazin basınının gündeminde ilk sıralarda.
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SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE
Hunder Biden ile eski eşi Kathleen Buhle'den dünyaya gelen kızı Naomi, bir süredir ülkesi ABD'den uzakta Avrupa'da. Bir arkadaşının düğününe katılmak için sevgilisi Peter Neal ile birlikte İtalya'ya giden genç kız sonra da tatile başladı.
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DÜĞÜNE KATILIP TATİLE ÇIKTILAR
Como Gölü yakınlarındaki düğünden sonra yine yakınlarında bulunan Tremezzo'ya geçen genç çift önceki gün de tatil keyfi yaparken objektiflere takıldı. Göl kenarındaki bir havuzun başında arkadaşlarıyla birlikte keyifli saatler geçirdi Naomi Biden ve sevgilisi Peter Neal.
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PAPARAZZİLER RAHAT BIRAKMADI
Sık sık göle girip serinleyen Naomi Biden daha sonra da uzanıp soğuk bir şeyler içti. Havlularına sarılan iki sevgili bir ara da uzun ve derin bir sohbete daldı. Naomi Biden'ın en küçük bir hareketi bile onu adım adım izleyen paparazziler tarafından kaçırılmadı.
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GECELİĞİ BİN DOLARLIK OTELDE KALIYORLAR
Bu arada Naomi Biden ve Peter Neal'ın konakladığı otel de dikkat çekiciydi. Hukuk öğrenimi gören Biden ile sevgilisi, geceliği bir 100 dolar olan lüks bir otelde kalıyor.
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SİYAH BİKİNİ
Sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte görüntülendiği o gün siyah bir bikini giydi genç kız. Bikinisine uygun takılarını kullanmayı da ihmal etmedi.
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SOSYAL MEDYADAN UZAK KALAMADI
Naomi Biden bir yandan gölde ve havuzda yüzmenin keyfini çıkarırken diğer yandan da sık sık cep telefonuyla ilgilendi. Kimi zaman sosyal medya için fotoğraf çekti, kimi zaman sosyal medyayı inceledi.
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GÜVENLİĞİ ÖZEL AJANLAR SAĞLADI
Bu arada Naomi Biden ve Peter Neal arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarırken, dedesinin konumu nedeniyle özel ajanlar da gençlerin güvenliğini sağlama görevini üstlendi.