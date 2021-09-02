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Magazin
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK
Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 15:21 | 

Joe Biden'ın torunu Naomi Biden sevgilisiyle tatilde: Düğün bitti şimdi sıra tatilde

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana sadece kendisi değil bütün ailesi mercek altında. Milyonlarca kişinin en çok ilgisini çeken aile üyelerinden biri de torunu Naomi Biden.

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1ABD BAŞKANININ TORUNU

ABD BAŞKANI'NIN TORUNU

Joe Biden'ın eski eşi Neila Hunter ile yaptığı evliliğinden dünyaya gelen Hunter Biden'ın kızı olan 26 yaşındaki Naomi, bir süredir magazin basınının gündeminde ilk sıralarda.

2SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARIYLA TATİLDE

Hunder Biden ile eski eşi Kathleen Buhle'den dünyaya gelen kızı Naomi, bir süredir ülkesi ABD'den uzakta Avrupa'da. Bir arkadaşının düğününe katılmak için sevgilisi Peter Neal ile birlikte İtalya'ya giden genç kız sonra da tatile başladı.

3DÜĞÜNE KATILIP TATİLE ÇIKTILAR

DÜĞÜNE KATILIP TATİLE ÇIKTILAR

Como Gölü yakınlarındaki düğünden sonra yine yakınlarında bulunan Tremezzo'ya geçen genç çift önceki gün de tatil keyfi yaparken objektiflere takıldı. Göl kenarındaki bir havuzun başında arkadaşlarıyla birlikte keyifli saatler geçirdi Naomi Biden ve sevgilisi Peter Neal.

4PAPARAZZİLER RAHAT BIRAKMADI

PAPARAZZİLER RAHAT BIRAKMADI

Sık sık göle girip serinleyen Naomi Biden daha sonra da uzanıp soğuk bir şeyler içti. Havlularına sarılan iki sevgili bir ara da uzun ve derin bir sohbete daldı. Naomi Biden'ın en küçük bir hareketi bile onu adım adım izleyen paparazziler tarafından kaçırılmadı.

5GECELİĞİ BİN DOLARLIK OTELDE KALIYORLAR

GECELİĞİ BİN DOLARLIK OTELDE KALIYORLAR

Bu arada Naomi Biden ve Peter Neal'ın konakladığı otel de dikkat çekiciydi. Hukuk öğrenimi gören Biden ile sevgilisi, geceliği bir 100 dolar olan lüks bir otelde kalıyor.

6SİYAH BİKİNİ

SİYAH BİKİNİ

Sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte görüntülendiği o gün siyah bir bikini giydi genç kız. Bikinisine uygun takılarını kullanmayı da ihmal etmedi.

7SOSYAL MEDYADAN UZAK KALAMADI

SOSYAL MEDYADAN UZAK KALAMADI

Naomi Biden bir yandan gölde ve havuzda yüzmenin keyfini çıkarırken diğer yandan da sık sık cep telefonuyla ilgilendi. Kimi zaman sosyal medya için fotoğraf çekti, kimi zaman sosyal medyayı inceledi.

8GÜVENLİĞİ ÖZEL AJANLAR SAĞLADI

GÜVENLİĞİ ÖZEL AJANLAR SAĞLADI

Bu arada Naomi Biden ve Peter Neal arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarırken, dedesinin konumu nedeniyle özel ajanlar da gençlerin güvenliğini sağlama görevini üstlendi.

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