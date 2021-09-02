Joe Biden'ın torunu Naomi Biden sevgilisiyle tatilde: Düğün bitti şimdi sıra tatilde

PAPARAZZİLER RAHAT BIRAKMADI Sık sık göle girip serinleyen Naomi Biden daha sonra da uzanıp soğuk bir şeyler içti. Havlularına sarılan iki sevgili bir ara da uzun ve derin bir sohbete daldı. Naomi Biden'ın en küçük bir hareketi bile onu adım adım izleyen paparazziler tarafından kaçırılmadı.