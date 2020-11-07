Joe Biden kimdir ve kaç yaşında? ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'in biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler

Biden'a zaferi getiren eyaletler Pennsylvania ve Nevada oldu Biden 3 Kasım Salı günü "ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri" olarak nitelendirilen seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya geldi.



ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları diğerlerinden farklı olarak bu yıl seçim gecesi netleşmedi ve iki aday da uzun süre başkan olmak için gerekli 270 delegeye ulaşamadı.



Bu süreçte Biden tarafı "kazanan biz olacağız" açıklamalarında bulunurken, Trump tarafı seçimlerde usulsüzlükler olduğunu iddia etti.



Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre bugüne kadar Biden 253, Trump'ın 214 delegesi vardı.



Öğlen saatlerinde 20 delegeli Pennsylvania eyaletini kazanan Biden, ülkenin 46. başkanı olmaya hak kazandı. Ardından günlerdir merakla beklenen Nevada eyaletindeki 6 delegeyi de Biden'ın kazandığı duyuruldu.