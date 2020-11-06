Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden'in eşi hakkında bilgiler
ABD seçimlerinde Trump'ın tek rakibi olan Joe Biden, açıklamalarıyla ve aldığı oy oranıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde yer alan Joe Biden, 1972'de Delaware'den Senato'ya seçildiğinde, Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü olmuştu. Peki, Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden'in eşi Jill Biden kimdir? İşte Joe Biden ve eşi Jill Biden hakkında bilgiler...
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Joseph Robinette "Joe" Biden Jr., Amerikalı politikacı ve eski avukattır. Birleşik Devletler'in 47. başkan yardımcısı olarak, 2009'dan 2017'ye kadar görev yapmış Demokrat Biden, 1973–2009 arasında Delaware Senatörü olarak görev yapmıştır. 2020 başkanlık seçimleri için ise 45. Cumhuriyetçi başkan Donald J. Trump'a rakip oldu.
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Scranton, Pennsylvania'da doğup New Castle County, Delaware'de büyüyen Joe Biden, 1968'de Syracuse Üniversitesi'nden hukuk diplomasını almadan önce Delaware Üniversitesi'nde okudu. 1970'te New Castle County Meclis Üyesi seçildi. 1972'de Delaware'den Senato'ya seçildiğinde, Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü oldu. 1991'de Körfez Savaşı'na politik olarak karşı çıktı, ancak Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya yakınlaşmasını ve Yugoslav Savaşları'na yapılan askerî müdahaleyi destekledi. 2002'de Irak Savaşı'na onay veren kararıda destekledi, ancak 2007'de bölge üzerindeki Amerikan birliklerinin sayısının artırılması kararına karşı geldi. 1987–1995 arasında uyuşturucu, artan suç, ve sivil özgürlük problemleriyle ilgilenen Senato Yargı Komitesinin başkanlığını yaptı; Şiddetli Suç Kontrolü ve Yasa Uygulama Yasası ile Kadına Yönelik Şiddet Yasasını yürürlüğe geçirme çabasında önemli bir isim oldu. B.D. Yüksek Mahkemesi'nde, Robert Bork ve Clarence Thomas'ın tartışmalı duruşması gibi toplam altı çekişmeli duruşmayı denetledi.
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Toplam altı defa Senato'ya seçilen Joe Biden, 2008 başkanlık seçimlerini kazanan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere Senato'dan "kıdemli senatör" olarak istifa etti. Başkan yardımcılığı görevinde Biden, Büyük Durgunluğa karşı koymak için 2009'da altyapı harcamalarını denetledi. Kongre'deki Cumhuriyetçilerle yaptığı müzakereler, bir vergilendirme çıkmazını çözen 2010 Vergi Yardımı Yasası, borç tavanı krizini çözen 2011 Bütçe Kontrol Yasası, ve yaklaşmakta olan finansal uçurumu ele alan 2012 Amerikan Vergi Mükellefi Yardım Yasası gibi birçok çözüm odaklı yasanın geçmesine yardımcı oldu. Birleşik Devletler–Rusya Yeni Başlangıç antlaşmasını kabul etme çabasında önemli bir isim oldu. Libya'ya yapılacak olan askeri müdahaleyi destekledi ve 2011'de Irak'taki Amerikan birliklerinin geri çekilmesiyle Irak üzerinde uygulanacak yeni politikanın belirlenmesi için yardımcı oldu. Ocak 2017'de ise Biden'e, Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi.
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Joe Biden’in eşi Jill Biden kimdir?
1951’de dünyaya gelen Jill Biden ilk evliliğini 1970-1975 yılları arasında Bill Stevenson ile yaptı. Jill Biden evlenmeden önce Jacobs soyadına sahipti. 1977 yılında Joe Biden ile evlendi. Jill Biden, ilk eşi vefat eden Joe Biden’in ikinci eşi. Çiftin 1981 doğumlu Ashley isimli bir kızı var. Jill Biden ve Joe Biden 43 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.