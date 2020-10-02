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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 09:51 | 

Joe Biden kimdir? ABD Başkan adayı Joe Biden hakkında detaylı bilgiler

ABD başkan adayı Joe Biden, seçim sürecinin yaklaşması dolayısıyla adı sıkça anılan isimler arasında yer alıyor. Donald Trump'un en büyük rakibi olarak görülen Joe Biden, bazı bölgelerdeki Trump'tan daha fazla oy potansiyeline sahip olması nedeniyle iddialı aday olarak ön plana çıkıyor. Peki, ABD başkan adayı Joe Biden kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Joe Biden, yaptığı açıklamalar ve söylemleri dolayısıyla ABD dışında da gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Trump ile çekişmeleri dolayısıyla bazı dönemlerde gerilimi arttıran Joe Biden, uluslararası politikalar hakkında yaptığı yorumlarla da oy potansiyelini pozitif manada inşa etmeye çabalıyor. Peki, Joe Biden kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

JOE BİDEN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Joseph Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde  dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosu'nda temsil etmekteydi. 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.

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23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.  

3GENÇLİK DÖNEMİ
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GENÇLİK DÖNEMİ

20 Kasım 1942 tarihinde Pensilvanya, Scranton'da Mary's hastanesinde doğdu. Babasının adı Joseph Robinette Biden Sr., annesinin adı ise Catherine Eugenia Finnegan'dır. Valerie, James Brian, Francis W. Adlarında 3 kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont’a taşındı.

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İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu. Wilmington hukuk firmasında çalışmaya başladı.

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