Joe Biden kimdir? ABD Başkan adayı Joe Biden hakkında detaylı bilgiler

Joe Biden, yaptığı açıklamalar ve söylemleri dolayısıyla ABD dışında da gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Trump ile çekişmeleri dolayısıyla bazı dönemlerde gerilimi arttıran Joe Biden, uluslararası politikalar hakkında yaptığı yorumlarla da oy potansiyelini pozitif manada inşa etmeye çabalıyor. Peki, Joe Biden kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler



JOE BİDEN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?



Joseph Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosu'nda temsil etmekteydi. 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.