Ünlü oyuncu bebek sahibi oldu, genç yaşta ölen kardeşinin adını verdi

İLK BEBEK MUTLULUĞU Hollywood'un ünlü çifti Joaquin Phoenix ile Rooney Mara bir erkek bebek sahibi oldu. Bebeğe, Joaquin Phoenix'in 1993 yılında henüz 23 yaşındayken ölen ve dönemin en ünlü genç yıldızlarından biri olan kardeşi River'ın adı verildi.