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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 09:38 | 

Ünlü oyuncu bebek sahibi oldu, genç yaşta ölen kardeşinin adını verdi

Ünlü çift, ilk bebeklerine kısa bir süre önce kavuştu. Erkek bebeğe de babasının, 23 yaşında hayata veda eden kardeşinin adı verildi.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1İLK BEBEK MUTLULUĞU
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İLK BEBEK MUTLULUĞU

Hollywood'un ünlü çifti Joaquin Phoenix ile Rooney Mara bir erkek bebek sahibi oldu. Bebeğe, Joaquin Phoenix'in 1993 yılında henüz 23 yaşındayken ölen ve dönemin en ünlü genç yıldızlarından biri olan kardeşi River'ın adı verildi. 

2YÖNETMEN SÖYLEDİ
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YÖNETMEN SÖYLEDİ

Her ne kadar çift mutlu haberi henüz resmi olarak duyurmasa da yönetmen Victor Kossakovsky, Zurih Film Festivali'nde çiftin bebek sahibi olduğunu söyledi.

3BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI
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BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI

Kossakovsky, festival sırasında düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine Joaquin Phoenix'in kısa bir süre önce bir erkek bebek sahibi olduğunu ve adını River (Nehir) koyduğunu belirtti.

4 NİŞANLI VE MUTLU
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NİŞANLI VE MUTLU

45 yaşındaki Joaquin Phoenix ile 35 yaşındaki Rooney Mara, bir süredir nişanlı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Mara'nın hamileliği sırasında da çok fazla kameralar karşısına çıkmadı.

5AİLESİNDE BAŞKA SANATÇILAR DA VAR
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AİLESİNDE BAŞKA SANATÇILAR DA VAR

Joaquin Phoenix, kendisi dışında da sanatçılar bulunan bir ailede dünyaya geldi. Ondan önce sinema dünyasında adını duyuran ise kendisinden 4 yaş büyük River Phoenix oldu.

6BÜYÜK KARDEŞİ GENÇ YAŞTA ÖLDÜ
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BÜYÜK KARDEŞİ GENÇ YAŞTA ÖLDÜ

1980'lerin sonu ve 90'ların başında kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başlayan River Phoenix, Stand By Me, Indiana Jones and the Last Crusade, and Gus Van Sant's My Own Private Idaho gibi filmlerde rol almıştı. 

7DÖNEMİNİN YILDIZIYDI
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DÖNEMİNİN YILDIZIYDI

River Phoenix, 1993 yılında henüz 23 yaşındayken trajik bir şekilde hayata veda etti. Oynamak istemediği fakat ailesini geçindirmek için oynadığı Dark Blood filminin setinden çıktıktan sonra kardeşleri Rain, Joauqin ve sevgilisi Samatha Mantis ile Johnny Depp'in sahip olduğu "The Viper Room" adlı bara gitti. 

8ADI YEĞENİNDE YAŞAYACAK
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ADI YEĞENİNDE YAŞAYACAK

Orada kullandığı uyuşturucu nedeniyle fenalaştı. Kardeşi Phoenix ve sevgilisinin çağırdığı ambulans olay yerine ulaşamadan da hayatını kaybetti.

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