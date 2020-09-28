Ünlü oyuncu bebek sahibi oldu, genç yaşta ölen kardeşinin adını verdi
Ünlü çift, ilk bebeklerine kısa bir süre önce kavuştu. Erkek bebeğe de babasının, 23 yaşında hayata veda eden kardeşinin adı verildi.
Backgrid USA, Backgrid UK
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İLK BEBEK MUTLULUĞU
Hollywood'un ünlü çifti Joaquin Phoenix ile Rooney Mara bir erkek bebek sahibi oldu. Bebeğe, Joaquin Phoenix'in 1993 yılında henüz 23 yaşındayken ölen ve dönemin en ünlü genç yıldızlarından biri olan kardeşi River'ın adı verildi.
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YÖNETMEN SÖYLEDİ
Her ne kadar çift mutlu haberi henüz resmi olarak duyurmasa da yönetmen Victor Kossakovsky, Zurih Film Festivali'nde çiftin bebek sahibi olduğunu söyledi.
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BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI
Kossakovsky, festival sırasında düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine Joaquin Phoenix'in kısa bir süre önce bir erkek bebek sahibi olduğunu ve adını River (Nehir) koyduğunu belirtti.
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NİŞANLI VE MUTLU
45 yaşındaki Joaquin Phoenix ile 35 yaşındaki Rooney Mara, bir süredir nişanlı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Mara'nın hamileliği sırasında da çok fazla kameralar karşısına çıkmadı.
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AİLESİNDE BAŞKA SANATÇILAR DA VAR
Joaquin Phoenix, kendisi dışında da sanatçılar bulunan bir ailede dünyaya geldi. Ondan önce sinema dünyasında adını duyuran ise kendisinden 4 yaş büyük River Phoenix oldu.
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BÜYÜK KARDEŞİ GENÇ YAŞTA ÖLDÜ
1980'lerin sonu ve 90'ların başında kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başlayan River Phoenix, Stand By Me, Indiana Jones and the Last Crusade, and Gus Van Sant's My Own Private Idaho gibi filmlerde rol almıştı.
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DÖNEMİNİN YILDIZIYDI
River Phoenix, 1993 yılında henüz 23 yaşındayken trajik bir şekilde hayata veda etti. Oynamak istemediği fakat ailesini geçindirmek için oynadığı Dark Blood filminin setinden çıktıktan sonra kardeşleri Rain, Joauqin ve sevgilisi Samatha Mantis ile Johnny Depp'in sahip olduğu "The Viper Room" adlı bara gitti.
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ADI YEĞENİNDE YAŞAYACAK
Orada kullandığı uyuşturucu nedeniyle fenalaştı. Kardeşi Phoenix ve sevgilisinin çağırdığı ambulans olay yerine ulaşamadan da hayatını kaybetti.