Jessica May: Bizimkisi ilk görüşte aşk!

Brezilyalı oyuncuJessica May, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. May, Türk eşi Hüseyin Kara ile tanışma hikayesini de anlattı...
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1
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"Hüseyin ile ilk görüşte aşk mı denir, öyle oldu. Onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik. "
2
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"Bana göre hala Türkçe'de kötüyüm. Bazen konuşamıyorum. Bazende çok hızlı bir şekilde konuşabiliyorum. Türkçe çok güzel bir dil, düzgün konuşsam keşke ama yavaş yavaş... Dizide 'dayanıklılıklarını' diye bir kelime söyledim, çok zorlandım. 1 hafta üstünde çalıştım. "
3
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" 3 aydır evdeyim, hiç çıkmadım. Dün ilk defa çıktım. Kanal D'ye gelip Çarkıfelek'e katıldım. 'Aga' kelimesini öğredim. Çocuklara mendil vermek, şeker vermek gibi bayram geleneklerini öğrendim. "
4
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"Larissa'yı yüzyüze tanımıyorum ama ona yapılan şey çok acıtan bir şey. Larissa bunu söylediği içn gördük ama bu o kadar kişiye yapılıyor ki... Bu beni çok üzüyor. Ben Larissa'ya çok sabır ve güç diliyorum. O bunu takmıyordur ama... Bana da böyle sorular geliyor. Ailemden bile geliyor. 'Ne zaman çocuk?' diyorlar. Her şey kendi zamanında... Onun hayatına en güzel şekilde devam etmesini diliyorum. "
5
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"Ben 'Koca Yusuf' dizisinde kimin oynayacağını bilmiyordum. Bana bir rol geldi. Erica karakteri. Kadroyu daha tamamlamamışlar. Bu filmi çekecek olan isim projesinin arkasında duruyordu. Bence şuan beklemede. "
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"Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'u televizyonda görüyordum. İkisi de muhteşem oynuyorlar. Benim favorim Kenan."
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"Şu sıralar Yeşilçam filmlerini izliyorum. Kemal sunal benim idolüm. Ona bayılıyorum. Bir şye söylemesine gerek yok, ona bakıyorum ve gülüyorum. "