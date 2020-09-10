Ünlü oyuncunun gözyaşları: Kızının kendi boyunu geçtiğini görünce ağladı
Ünlü oyuncu ilk göz ağrısı en büyük kızının boyunun kendi boyunu geçtiğini gördüğü anda mutluluk gözyaşlarına boğuldu.
Instagram, Backgrid USA
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Gösteri dünyasının en mutlu ailelerinden birinin üyesi, ilk çocuğunun hızlı büyümesi karşısında sevinçten gözyaşı döktü.
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Oyuncu ve iş kadını Jessica Alba, Cash Warren ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Honor'ın ne kadar büyüdüğünü görünce hem çok sevindi hem de çok şaşırdı.
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1 metre 69 santimetre boyundaki Alba, kısa bir süre önce 12 yaşına giren Honor ile boy ölçüşürken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Honor'ın annesinin boyunu kıl payı farkla geçtiği bu fotoğrafta da görüldü.
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Ardından kızına sarılan Alba'nın o anları da görüntülendi. Güzel oyuncunun döktüğü sevinç gözyaşları o karede bile belli oluyordu. Alba bu iki pozu da " Bir numaralı bebeğinin senden daha uzun boylu olduğunu fark ettiğin an" notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Alba'nın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Özellikle kendileri de benzer bir deneyim yaşayan anne ve babalar o anlarda neler hissettiklerini paylaştı.
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Bir küçük yıldız olarak ünlenen Jessica Alba, 28 Nisan 1981'de California'da doğdu. Annesi Catherine, Danimarka ve Fransız-Kanada kökenli, babası ise Meksika asıllı. Anne ve babası çok genç yaşta evlenen Alba ve kardeşi Joshua Amerikan ordusunda denizcilik yapan dedesi ve büyükannesi tarafından büyütüldü. Jessica Alba 17 yaşına gelene kadar onlarla birlikte yaşadı.
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Babası da hava kuvvetlerinde görevli bir asker olduğu için onlarla yaşadığı dönemde de ülkenin farklı yerlerini gezdi. Fakat sonra yine büyük ebeveynlerinin yanına döndü. Çocukluk yıllarını hastalıklarla boğuşarak geçiren Jessica Alba, bir yandan da henüz 5 yaşındayken oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Bir ajansa kayıt olduktan sonra da 12 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
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1994'te Camp Nowhere adlı yapımda küçük bir rol aldı. 1995 yılında yayınlanan Flipper dizisi ise onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Daha sonra bazı diziler için kamera karşısına geçti. Ama asıl büyük çıkışını 1999 yapımı Never Been Kissed adlı filmle yaptı. James Cameron'ın yönettiği Dark Angel ile yıldızı tamamen parladı. Sin City ve Fantastik Dörtlü adlı yapımlarla da bunu perçinledi.
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Alba ile hayatının aşkı Cash Warren, 2004 yılında bir film setinde tanıştı. Uzun bir ilişkiden sonra yollarını ayırdılar. Fakat bir bebek beklediklerini fark ettiklerinde tekrar bir araya geldiler ve 2008'de de evlendiler. Mutlu çiftin Honor adında 12, Haven adında 9 yaşında iki kızları ve Hayes Alba adında 2 yaşında bir oğulları bulunuyor.
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Jessica Alba, 2016 yılında Altın Kelebek ödül töreni için İstanbul'a da gelmişti.