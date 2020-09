Ünlü oyuncunun gözyaşları: Kızının kendi boyunu geçtiğini görünce ağladı

1994'te Camp Nowhere adlı yapımda küçük bir rol aldı. 1995 yılında yayınlanan Flipper dizisi ise onun kariyeri için bir dönüm noktası oldu. Daha sonra bazı diziler için kamera karşısına geçti. Ama asıl büyük çıkışını 1999 yapımı Never Been Kissed adlı filmle yaptı. James Cameron'ın yönettiği Dark Angel ile yıldızı tamamen parladı. Sin City ve Fantastik Dörtlü adlı yapımlarla da bunu perçinledi.