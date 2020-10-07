'Başrol oyuncularının gözlerine bakarsan setten kovulursun'

O bugün sinema ve TV dünyasının en gözde yıldızlarından biri. Hatta bunların yanı sıra kurucu ortaklarından olduğu şirket ile iş dünyasında da başarılı olduğunu kanıtladı. Bugünkü durum böyle ama peki ya geçmişte nasıldı?
Mega News Agency
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İLK KEZ ANLATTI
Günümüzün ünlü yıldızlarından biri olan Jessica Alba, ilk gençlik yıllarında konuk oyuncu olduğu dizi setinde kendisine yapılanları ilk kez anlattı.
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SETTE KURAL KOYDULAR
Bugün 39 yaşında olan Jessica Alba, 1998 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Beverly Hills 90210 adlı dizinin setinde kendisine konulan kuralları anlattı.
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KONUK OYUNCU OLMUŞTU
Hot Ones adlı sohbet programının yeni bölümüne konuk olan Jessica Alba, sunucu Sean Evans'ın sorularını yanıtladı. Üç çocuk annesi güzel oyuncu bu programda henüz 17 yaşındayken konuk oyuncu olarak yer aldığı Beverly Hills, 90210 adlı dizinin setinde yaşadıklarını anlattı.
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'KİMSEYLE GÖZ KONTAĞI KURMADIM'
Alba, "O dizinin setinde kadrodan hiç kimseyle göz kontağı kuramadım. Bu durum, onlarla çekeceğim sahneler söz konusu olduğunda çok garipti" diye konuştu.
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'SETTEN ATILIRSIN' UYARISI
Jessica Alba, kamera arkası ekibin kendisine "Eğer onlarla göz kontağı kurarsan setten atılırsın" dediklerini de ileri sürdü.
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YILLARCA DEVAM ETTİ
Ekran serüveni 1990 ile 2000 yılları arasına devam eden Beverly Hills 90210 dizisinin kadrosunda Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green, Tori Spelling, Jason Priestley, Luke Perry, Tiffani Thiessen and Shannen Doherty gibi oyuncular yer alıyordu.
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ÇOK GENÇTİ
Jessica Alba dizinin 8'inci sezonunda bir bölüme konuk oyuncu olarak katıldı. Alba bu bölümde Leanne adlı bir karakteri canlandırdı.
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'HATIRLAMIYORUM, HAFIZAM ÇOK ZAYIF'
Alba'nın bu iddialarına dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran Tori Spelling bu iddialara karşı "Bütün sahnelerde onunla çalıştım. Eğer birisiyle göz kontağı kuramayacak olsaydı o kişi ben olurdum. Ama hatırlamıyorum, çünkü dünyanın en kötü hafızası bende" diye konuştu.
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'ONUN ADINA ÜZÜLDÜM'
Dizinin önemli rollerinden birini üstlenen Jason Priestley de "Bunu yaşadığı için onun adına üzüldüm" diye konuştu. Priestley, "Alba'ya bunu kimin söylediğini de bilmiyorum" dedi.
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'BAŞARISI BENİ ŞAŞIRTMADI'
Beverly Hills, 90210 adlı dizide rol alan Jennie Garth ise Alba ile ilgili olarak hatırladığı tek ayrıntının "çok yetenekli bir genç oyuncu olduğunu" belirtti. Garth "Çok gençti ve gerçekten çok tatlıydı. Onun bu kadar başarılı olması beni şaşırtmadı" diye ekledi.
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'BUNU İLK KEZ DUYDUM'
Dizinin bir başka önemli karakterini canlandıran Brian Austin Green ise böyle bir şeyi ilk kez duyduğunu belirtti.