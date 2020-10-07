'Başrol oyuncularının gözlerine bakarsan setten kovulursun'

'BAŞARISI BENİ ŞAŞIRTMADI' Beverly Hills, 90210 adlı dizide rol alan Jennie Garth ise Alba ile ilgili olarak hatırladığı tek ayrıntının "çok yetenekli bir genç oyuncu olduğunu" belirtti. Garth "Çok gençti ve gerçekten çok tatlıydı. Onun bu kadar başarılı olması beni şaşırtmadı" diye ekledi.