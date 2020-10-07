MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Başrol oyuncularının gözlerine bakarsan setten kovulursun'
GeriMagazin 'Başrol oyuncularının gözlerine bakarsan setten kovulursun'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 13:20 | 

'Başrol oyuncularının gözlerine bakarsan setten kovulursun'

O bugün sinema ve TV dünyasının en gözde yıldızlarından biri. Hatta bunların yanı sıra kurucu ortaklarından olduğu şirket ile iş dünyasında da başarılı olduğunu kanıtladı. Bugünkü durum böyle ama peki ya geçmişte nasıldı?

Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1İLK KEZ ANLATTI
Abone Olgoogle-news

İLK KEZ ANLATTI

Günümüzün ünlü yıldızlarından biri olan Jessica Alba, ilk gençlik yıllarında konuk oyuncu olduğu dizi setinde kendisine yapılanları ilk kez anlattı.

2SETTE KURAL KOYDULAR
Abone Olgoogle-news

SETTE KURAL KOYDULAR

Bugün 39 yaşında olan Jessica Alba, 1998 yılında konuk oyuncu olarak yer aldığı Beverly Hills 90210 adlı dizinin setinde kendisine konulan kuralları anlattı.

3KONUK OYUNCU OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

KONUK OYUNCU OLMUŞTU

Hot Ones adlı sohbet programının yeni bölümüne konuk olan Jessica Alba, sunucu Sean Evans'ın sorularını yanıtladı. Üç çocuk annesi güzel oyuncu bu programda henüz 17 yaşındayken konuk oyuncu olarak yer aldığı Beverly Hills, 90210 adlı dizinin setinde yaşadıklarını anlattı.

4KİMSEYLE GÖZ KONTAĞI KURMADIM
Abone Olgoogle-news

'KİMSEYLE GÖZ KONTAĞI KURMADIM'

Alba, "O dizinin setinde kadrodan hiç kimseyle göz kontağı kuramadım. Bu durum, onlarla çekeceğim sahneler söz konusu olduğunda çok garipti" diye konuştu.

5SETTEN ATILIRSIN UYARISI
Abone Olgoogle-news

'SETTEN ATILIRSIN' UYARISI

Jessica Alba, kamera arkası ekibin kendisine "Eğer onlarla göz kontağı kurarsan setten atılırsın" dediklerini de ileri sürdü.

6YILLARCA DEVAM ETTİ
Abone Olgoogle-news

YILLARCA DEVAM ETTİ

Ekran serüveni 1990 ile 2000 yılları arasına devam eden Beverly Hills 90210 dizisinin kadrosunda Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green, Tori Spelling, Jason Priestley, Luke Perry, Tiffani Thiessen and Shannen Doherty gibi oyuncular yer alıyordu.

7ÇOK GENÇTİ
Abone Olgoogle-news

ÇOK GENÇTİ

Jessica Alba dizinin 8'inci sezonunda bir bölüme konuk oyuncu olarak katıldı. Alba bu bölümde Leanne adlı bir karakteri canlandırdı.

8HATIRLAMIYORUM, HAFIZAM ÇOK ZAYIF
Abone Olgoogle-news

'HATIRLAMIYORUM, HAFIZAM ÇOK ZAYIF'

Alba'nın bu iddialarına dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran Tori Spelling bu iddialara karşı "Bütün sahnelerde onunla çalıştım. Eğer birisiyle göz kontağı kuramayacak olsaydı o kişi ben olurdum. Ama hatırlamıyorum, çünkü dünyanın en kötü hafızası bende" diye konuştu. 

9ONUN ADINA ÜZÜLDÜM
Abone Olgoogle-news

'ONUN ADINA ÜZÜLDÜM'

Dizinin önemli rollerinden birini üstlenen Jason Priestley de "Bunu yaşadığı için onun adına üzüldüm" diye konuştu. Priestley, "Alba'ya bunu kimin söylediğini de bilmiyorum" dedi.

10BAŞARISI BENİ ŞAŞIRTMADI
Abone Olgoogle-news

'BAŞARISI BENİ ŞAŞIRTMADI'

Beverly Hills, 90210 adlı dizide rol alan Jennie Garth ise Alba ile ilgili olarak hatırladığı tek ayrıntının "çok yetenekli bir genç oyuncu olduğunu" belirtti. Garth "Çok gençti ve gerçekten çok tatlıydı. Onun bu kadar başarılı olması beni şaşırtmadı" diye ekledi. 

11BUNU İLK KEZ DUYDUM
Abone Olgoogle-news

'BUNU İLK KEZ DUYDUM'

 Dizinin bir başka önemli karakterini canlandıran Brian Austin Green ise böyle bir şeyi ilk kez duyduğunu belirtti. 

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi