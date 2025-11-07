Jeoloji Mühendisi dikkat çekici bir buluşa imza attı! Uyku problemine karşı geliştirdi: 'İnsanlar bununla rahatlıyor'

"İNSANLAR UYUYAMIYOR"

İnsanların hizmetine sunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Yıldıray Aluç, "Sivas'ta bulunan bitki ve minareleri insanlar için nasıl kullanırız diye düşündüm. Daha sonra bu mineral ve bitkilerin elektromanyetik alan ve manyetik alan soğurucu özelliği olduğunu fark ettik. Bu sonuca ise yapılmış bilimsel çalışmalar ve kendi denemelerimiz ile anladık. Bunu da insanların hizmetine sunmak için böyle bir çalışma yaptık.

İnsanlar, gün içerisinde çalışıyor ve akşam evlerine yorgun bir şekilde dönüyorlar. Gün içerisinde internet ağına, modemlerin ve cep telefonların elektromanyetik alanlarına maruz kalıyorlar. Eve geldikleri zaman uykuya dalamama problemleri oluyor. Uyuduklarında ise uykularını alamıyorlar.