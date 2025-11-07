Jeoloji Mühendisi dikkat çekici bir buluşa imza attı! Uyku problemine karşı geliştirdi: 'İnsanlar bununla rahatlıyor'

×
Jeoloji Mühendisi dikkat çekici bir buluşa imza attı! Uydu problemine karşı geliştirdi: 'İnsanlar bununla rahatlıyor'

Sivas'ta yaşayan Jeoloji Mühendisi Yıldıray Aluç, doğada bulunan minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırırken dikkat çekici bir buluşa imza attı. Sivas'ta bol miktarda bulunan manyetik, barit ve grafit gibi mineralleri, aromatik bitkiler ve doğal koku-nem alıcı tabletlerle bir araya getirerek, elektromanyetik alanı soğuran bir yastık tasarladı.