Jennifer Lopez ve Jennifer Aniston'a ağır eleştiri: Bu görüntüler kadınları zehirliyor

Bu iki ünlü kadının yaşlarında olan sıradan kadınların, çalışsın ya da çalışmasın, anne olsun ya da olmasın, ev işleri ve finansal sorunlar nedeniyle fiziksel olarak tükenmiş kadınların da bu mükemmel görüntülerden olumsuz etkileneceğini savundu. Ulrika Jonsson'ın The Sun gazetesinin internet sitesi için kaleme aldığı bu yazıya okurlarından da çok sayıda yorum geldi. Birçoğu, photoshop uygulamaları ve estetik cerrahi sayesinde ünlülerin gerçekte nasıl göründüğünün asla bilinmeyeceğini savundu.