Jennifer Lopez ve Jennifer Aniston'a ağır eleştiri: Bu görüntüler kadınları zehirliyor

İki çocuk annesi Lopez, In The Morning adlı şarkısı için çektiği video klipte tamamen çıplak olarak Mert Alaş ile Marcus Piggot'nun objektifinin karşısına geçti. Jennifer Aniston ise bir reklam için, yıllardır özenle koruduğu fiziksel görüntüsünü ön plana çıkaran pozlar verdi.
2
Abone Ol
Bu durum her iki Jennifer'ın hanesine artı puan olarak yazıldı. Lopez ve Aniston, 20'li yaşlarındaki görüntülerini 50'li yaşlarda bile korudukları için bol bol övgü aldı. Ama bu durum, bazıları için eleştiri konusu oldu.
3
Abone Ol
İngiliz- İsveçli sunucu ve yazar Ulrika Jonsson da bunlardan biri. 54 yaşındaki dört çocuk annesi Jonsson, Jennifer Lopez ve Jennifer Aniston'ın bu görüntülerini 'toksik' yanı zehirli olarak nitelendirdi.
4
Abone Ol
"Artık dayanamıyorum" diye başladığı yazısında, durumu "sürekli olarak ve ısrarlı bir şekilde ünlülerin mükemmel görüntülerinin bombardımanına tutulmak" olarak nitelendirdi.
5
Abone Ol
Ulrika Jonsson, 51 yaşındaki Jennifer Aniston'ın bir parkta koşarken çekilen fotoğraflarını gördüğünü belirterek "Bu kız benden sadece iki yaş küçük. Ama vücudu benim 27 yaşımdaki halimden daha iyi" diye yazdı.
6
Abone Ol
Fikirlerini "Formda, kaslı ama kadınsı. Hiçbir fazlalığı, selüliti yok" diye anlatmayı sürdürdü. Ulrika Johsson, Jennifer Aniston'ın yüzünün de son 20 yıldır hiç değişmediğinin altını çizdi ve "Büyüleyici" yorumunu yaptı.
7
Abone Ol
Daha sonra da Jennifer Lopez'in tamamen çıplak pozuna getirdi konuyu Jonsson. Lopez'in de formda görüntüsünün kendisini önemsiz hissettirdiğini de vurguladı.
8
Abone Ol
Sonra da şöyle sürdürdü yazısını: "Ben aptal değilim. Bu kadınların özel eğitmenler, makyaj sanatçıları, diyetisyenler ve aşçılarla çalıştığını biliyorum. Photoshop uygulamalarına değinmiyorum bile. Ama bu mükemmeliyetçiliğin çok ciddi bir hasar yarattığına inanıyorum."
9
Abone Ol
Bu görüntülerin kendisi gibi sıradan görünüşlü kadınları da etkilediğin vurgulayan Ulrika Jonsson, en çok da genç kadınlar üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu belirtti.
10
Abone Ol
Dört çocuğundan ikisinin, 16 ve 20 yaşlarında iki kız olduğunu belirten Jonsson, bu görüntülerin onların kendilerini değerli hissetme duyguları üzerinde ters etki yapabileceğini yazdı.
11
Abone Ol
Jonsson "Aynaya bakacaklar ya da kendi fotoğraflarına ve kendilerini tamamen önemsiz hissedecekler" diye sürdürdü satırlarını.Yazar, Jennifer Lopez ve Jennifer Aniston'ın bu fotoğraflarının, onların yaşında olan kadınlar üzerindeki etkisinde de söz etti.
12
Abone Ol
Bu iki ünlü kadının yaşlarında olan sıradan kadınların, çalışsın ya da çalışmasın, anne olsun ya da olmasın, ev işleri ve finansal sorunlar nedeniyle fiziksel olarak tükenmiş kadınların da bu mükemmel görüntülerden olumsuz etkileneceğini savundu. Ulrika Jonsson'ın The Sun gazetesinin internet sitesi için kaleme aldığı bu yazıya okurlarından da çok sayıda yorum geldi. Birçoğu, photoshop uygulamaları ve estetik cerrahi sayesinde ünlülerin gerçekte nasıl göründüğünün asla bilinmeyeceğini savundu.
13
Abone Ol
Bazıları da "kimi insanlar kendilerine iyi bakabilir. Ama birçoğumuz öyle değiliz" diye görüş belirtti. Bir okur da "Dürüst olmak gerekirse, mükemmel ünlülerin 50'lerinde nasıl göründüğü beni rahatsız etmiyor. Çünkü ben her şeyin görüntüye bağlı olduğu bir alanda çalışmıyorum" yorumunu yaptı.
14
Abone Ol
Bu arada bir okuru Ulrika Jonsson'ın fiziksel görüntüsünü eleştirip onu cansız bir bedene benzetti. Buna da "Oysa bana normal görünüyor. 50'li yaşlarımdayım ve sonunda saçlarımı boyamayı bıraktım" diye yanıt verdi. Fakat Jonsson'ın, Jennifer Lopez ve Jennifer Aniston'ı kıskandığını ileri süren okurları da oldu.