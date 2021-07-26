Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yılın acısını çıkarıyor: Yeni yaşı şerefine
Tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinde ateş bacayı iyice sarmış gibi görünüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YENİDEN 'BENNIFER'
JLo'nun 52'inci doğum günü şerefine Fransa'nın St Tropez kentine giden Lopez ve Affleck ya da tıpkı yıllar önce kendilerine veriler isimle Bennifer çifti, yine romantizmin doruklarında objektiflere takıldı.
2
ÜNLÜ KLİPTEKİ GİBİ
Lüks bir yatla denize açılan çift, güvertede güneşlenirken, Lopez'in şöhretin doruğuna çıkmasını sağlayan 2002 tarihli Jenny From The Block klibinin ünlü sahnesini de kelimenin tam anlamıyla yeniden yaşattı.
3
O POZU PAPARAZZİLER DE YAKALADI
130 milyon dolarlık lüks yatın güvertesinde güneşlenen çift, yanlarındaki arkadaşlarına da aldırmadan romantik anlar yaşadı. Affleck bir ara elini sevgilisi Lopez'in kalçasına koydu. Aşık çift, o şekilde bir arkadaşlarının objektifine poz verdi. Lopez ile Affleck'in o anlarını da onları adım adım takip eden paparazziler de kaçırmadı ve uzaktan görüntülendi.
4
ÖPÜCÜK YAĞMURU
Bennifer, o romantik gezintide Lopez'in 52'nci doğum gününü de kutladı. Lopez, bu özel gezide çektiği bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı. JLo ile Affleck, doğum günü kutlaması sırasında güvertede güneşlenirken sık sık birbirlerini öpücüklere de boğdu.
5
AİLESİ DE KABUL ETTİ
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilk kez geçen ay kamuya açık bir alanda öpüşürken görüntülenmişti. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Malibu'daki bir restoranda öpüşürken objektiflere takıldı. 51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, o yemekte birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı. Ben Affleck ve Jennifer Lopez, güzel yıldızın ablasının 50'inci doğum günü kutlamasına davetliydi. Böylece, Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesi tarafından da kabul görmüş oldu.
6
HERKES ONLARI KONUŞUYOR
'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAMBir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar.
7
AŞK YARIM KALMIŞTI
Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.
8
HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU
Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.
9
EVLENDİ, İKİZ ANNESİ OLDU
Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı.
10
RODRIGUEZ İLE NİŞANLANIP AYRILDI
Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.
11
YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in şu sıralar romantik bir tatil yaptığı lüks yat aslında şu anda satışa çıkmış durumda.
12
130 MİLYON DOLAR
Lopez'in güvertesinde çektiği pozlarını sosyal medyadan paylaştığı lüks yata 130 milyon dolar fiyat biçildi. Yatın, yedi tane yatak odası ve altı tane güvertesi bulunuyor.
13
ZENGİN İŞ İNSANI SATIŞA ÇIKARDI
Yatı satışa çıkaran kişi ise dünyanın en zengin 327'nci insanı olarak bilinen Ukraynalı iş adamı Rinat Akhmedov.