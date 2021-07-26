Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yılın acısını çıkarıyor: Yeni yaşı şerefine

AİLESİ DE KABUL ETTİ Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilk kez geçen ay kamuya açık bir alanda öpüşürken görüntülenmişti. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Malibu'daki bir restoranda öpüşürken objektiflere takıldı. 51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, o yemekte birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı. Ben Affleck ve Jennifer Lopez, güzel yıldızın ablasının 50'inci doğum günü kutlamasına davetliydi. Böylece, Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesi tarafından da kabul görmüş oldu.