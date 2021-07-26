MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriJennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yılın acısını çıkarıyor: Yeni yaşı şerefine
GeriMagazin Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yılın acısını çıkarıyor: Yeni yaşı şerefine
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA, INSTAGRAM
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 12:18 | 

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yılın acısını çıkarıyor: Yeni yaşı şerefine

Tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam eden Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinde ateş bacayı iyice sarmış gibi görünüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YENİDEN BENNIFER

YENİDEN 'BENNIFER'

JLo'nun 52'inci doğum günü şerefine Fransa'nın St Tropez kentine giden Lopez ve Affleck ya da tıpkı yıllar önce kendilerine veriler isimle Bennifer çifti, yine romantizmin doruklarında objektiflere takıldı.

2ÜNLÜ KLİPTEKİ GİBİ

ÜNLÜ KLİPTEKİ GİBİ

Lüks bir yatla denize açılan çift, güvertede güneşlenirken, Lopez'in şöhretin doruğuna çıkmasını sağlayan 2002 tarihli Jenny From The Block klibinin ünlü sahnesini de kelimenin tam anlamıyla yeniden yaşattı.

3O POZU PAPARAZZİLER DE YAKALADI

O POZU PAPARAZZİLER DE YAKALADI

130 milyon dolarlık lüks yatın güvertesinde güneşlenen çift, yanlarındaki arkadaşlarına da aldırmadan romantik anlar yaşadı. Affleck bir ara elini sevgilisi Lopez'in kalçasına koydu. Aşık çift, o şekilde bir arkadaşlarının objektifine poz verdi. Lopez ile Affleck'in o anlarını da onları adım adım takip eden paparazziler de kaçırmadı ve uzaktan görüntülendi.

4ÖPÜCÜK YAĞMURU

ÖPÜCÜK YAĞMURU

Bennifer, o romantik gezintide Lopez'in 52'nci doğum gününü de kutladı. Lopez, bu özel gezide çektiği bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı. JLo ile Affleck, doğum günü kutlaması sırasında güvertede güneşlenirken sık sık birbirlerini öpücüklere de boğdu. 

5AİLESİ DE KABUL ETTİ

AİLESİ DE KABUL ETTİ

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ilk kez geçen ay kamuya açık bir alanda öpüşürken görüntülenmişti. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Malibu'daki bir restoranda öpüşürken objektiflere takıldı. 51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, o yemekte birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadı. Ben Affleck ve Jennifer Lopez, güzel yıldızın ablasının 50'inci doğum günü kutlamasına davetliydi. Böylece, Ben Affleck, Jennifer Lopez'in ailesi tarafından da kabul görmüş oldu.

6HERKES ONLARI KONUŞUYOR

HERKES ONLARI KONUŞUYOR

'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAMBir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar.

7AŞK YARIM KALMIŞTI

AŞK YARIM KALMIŞTI

Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.

8HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi.

9EVLENDİ, İKİZ ANNESİ OLDU

EVLENDİ, İKİZ ANNESİ OLDU

Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu.   Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı.

10RODRIGUEZ İLE NİŞANLANIP AYRILDI

RODRIGUEZ İLE NİŞANLANIP AYRILDI

Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.

11YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in şu sıralar romantik bir tatil yaptığı lüks yat aslında şu anda satışa çıkmış durumda.

12130 MİLYON DOLAR

130 MİLYON DOLAR

Lopez'in güvertesinde çektiği pozlarını sosyal medyadan paylaştığı lüks yata 130 milyon dolar fiyat biçildi. Yatın, yedi tane yatak odası ve altı tane güvertesi bulunuyor.

13ZENGİN İŞ İNSANI SATIŞA ÇIKARDI

ZENGİN İŞ İNSANI SATIŞA ÇIKARDI

Yatı satışa çıkaran kişi ise dünyanın en zengin 327'nci insanı olarak bilinen Ukraynalı iş adamı Rinat Akhmedov. 

14
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi