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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 12:12,

Yatak odasını kardeşleriyle paylaşırdı: Şimdi bir evde 10 tane yatak odası var

Gösteri dünyasının ünlü çifti Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, milyon dolarlık emlak yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Backgrid USA, Backgrid UK

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140 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER
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40 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

Bir süre önce nişanlanan, fakat koronavirüs pandemisi yüzünden düğünlerini ertelemek zorunda kalan Lopez ve Rodriguez, Florida'nın en lüks bölgelerinden birinden 40 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı.

2LÜKS ADADA, LÜKS MALİKANE
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LÜKS ADADA, LÜKS MALİKANE

Gösteri dünyasında JLo olarak tanınan Lopez ile eski bir beyzbol yıldızı olan Rodriguez'in satın aldığı mülk, Miami'de Star Island'd (Yıldız Adası) bulunuyor. Malikanenin bütün özelliklerinin yanı sıra bir de okyanusa açılan kendine ait bir rıhtımı bulunuyor. 

3BİR ANA BİRA, BİR DE EK YAPI
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BİR ANA BİRA, BİR DE EK YAPI

JLo ile nişanlısı Rodriguez'in yeni mülkünün ana binası iki katlı. Çok geniş ve gösterişli bir bahçe üzerinde inşa edilen bu ana yapının yanı sıra mülkün, bir de ek binası bulunuyor.

410 TANE YATAK ODASI
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10 TANE YATAK ODASI

Geleneksel ile moderni bir araya getiren iki katlı ana yapının, dört tanesi ikinci katta, altı tanesi alt katta olmak üzere 10 tane yatak odası bulunuyor.

510 TANE BANYO
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10 TANE BANYO

Malikanenin banyo sayısı ise 10. Buna ek olarak iki tane de yarım banyo bulunuyor.

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Çiftin yeni malikanesinin içi kadar dışı da gösterişli. Geniş ve bakımlı bahçenin çeşitli yerlerinden Biscayne Körfesi manzarası sunan bölümler bulunuyor.Bahçenin en çarpıcı noktası ise yine aynı manzaraya sahip olan "sonsuzluk havuzu."

7İKİ ODALI KONUK EVİ
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İKİ ODALI KONUK EVİ

Ana yapının hemen yakınında da bir konuk evi bulunuyor. Bu konuk evinini iki yatak odası, iki banyosu ve iki tane de hizmetli odası var. Çamaşır odası da konuk evinin sunduğu olanaklar arasında. 

8JLO EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLERDEN BİRİ
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JLO EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLERDEN BİRİ

ABD'nin pek çok kentinde lüks malikaneleri bulunan Jennifer Lopez, gösteri dünyasının en çok kazanan ünlülerinden biri.

9400 MİLYON DOLAR SERVET
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400 MİLYON DOLAR SERVET

İki çocuk annesi Lopez'in geçen yıl ağustos ayı itibarıyla 400 milyon dolar serveti vardı. 51 yaşındaki Lopez, hiç durmadan çalıştığı için de serveti giderek katlanıyor.

10EMLAK PORTFÖYÜ ZENGİN
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EMLAK PORTFÖYÜ ZENGİN

Lopez'in yatırım aracı olarak kullandığı en önemli kalem ise "emlak." Güzel yıldız, kazancının hatırı sayılır bir bölümünü emlak satın alarak sonra bazılarını satıp yenilerini alarak değerlendiriyor.

11KONSERLER, SİNEMA FİLMLERİ
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KONSERLER, SİNEMA FİLMLERİ

Jennifer Lopez'in bu büyük serveti nasıl yaptığına gelince... Kesinlikle birden çok iş yaparak. Bir yandan ülke ülke ya da şehir şehir gezip konserler veriyor. TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alıyor.

12ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

Bazen ses yarışmalarında jüri üyeliği yapıyor. Ayrıca ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

13SERVETİNE SERVET KATTI
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SERVETİNE SERVET KATTI

Lopez ayrıca bir dönem parfüm endüstrisinde de isim yapmıştı. 2003 yılında ilk parfümünü çıkaran Lopez 2017'de de yine bir parfüm çıkararak servetine servet kattı.

14ORTA HALLİ BİR AİLENİN KIZIYDI
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ORTA HALLİ BİR AİLENİN KIZIYDI

Jennifer Lopez'in bugünkü durumu böyle. Fakat kelimenin tam anlamıyla kendi servetini kendi yarattı.Jennifer Lopez çok da zengin olmayan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

15BRONXTAN JEN
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"BRONX'TAN JEN"

Kariyerine başlayana kadar da Bronx'da iki katlı, orta gelir grubundan ailelerin yaşadığı tarzda bir evde yaşadı.

16YATAK ODASINI KIZ KARDEŞİYLE PAYLAŞIRDI
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YATAK ODASINI KIZ KARDEŞİYLE PAYLAŞIRDI

Evleri bugün yaşadığı malikanelerden çok farklıydı. Yatak odasını da iki kız kardeşiyle paylaşmak zorundaydı.

17KARİYERİNE BAŞLADI, AİLE EVİNDEN AYRILDI
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KARİYERİNE BAŞLADI, AİLE EVİNDEN AYRILDI

Sonra kariyerine başladığında aile evinden ayrıldı. İlk yılları çok kolay olmasa da kariyer basamaklarını tırmandıkça serveti de arttı.

18İKİ ÇOCUK ANNESİ
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İKİ ÇOCUK ANNESİ

Eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden ikiz çocukları bulunan Lopez'in Miami, Bell Air ve New York'ta lüks malikaneleri var.

19LÜKS MALİKANEDE KARANTİNA
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LÜKS MALİKANEDE KARANTİNA

Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez, onun iki kızı ve kendi ikizleriyle birlikte Bell Air'de yaşıyor. Ünlü çift, karantina dönemini de orada geçirdi. Bu arada ünlülerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden aldığı lüks malikaneleri satarak emlak sayesinde de para kazanıyor. 

20RODRIGUEZ DE PARAYA PARA DEMİYOR
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RODRIGUEZ DE PARAYA PARA DEMİYOR

Bir dönem beyzbol sahalarının yıldızı olan Alex Rodriguez'in serveti de Lopez'den hiç de geri değil.  Aynı zamanda bir iş adamı da olan Alex Rodriguez'in serveti, geçen yıl itibariyla 350 milyon dolardı.

21İKİSİNİN DE İKİŞER ÇOCUĞU VAR
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İKİSİNİN DE İKİŞER ÇOCUĞU VAR

Hem Lopez'in hem de Rodriguez'in eski evliliklerinder ikişer çocukları bulunuyor. Çiftin çocukları da onlarla birlikte yaşıyor.

22GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR
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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, geçen yıl mart ayında sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyurmuştu. Fakat koronavirüs pandemisi onların da düğünlerini ertelemelerine yol açtı.

23ÜÇ KEZ EVLENDİ
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ÜÇ KEZ EVLENDİ

Lopez daha önce üç kez evlendi. İlk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Cris Judd ile evliliği 2001 ile 2003 yılları arasında sürdü. Marc Anthony ile evliliği ise 2004'te başladı, 2014'te sona erdi. 

24TEK EVLİLİK, SAYISIZ ÜNLÜ SEVGİLİ
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TEK EVLİLİK, SAYISIZ ÜNLÜ SEVGİLİ

Alex Rodriguez ise bugüne kadar sadece bir kez evlendi. 2002'de Cynthia Scurtis ile hayatını birleştirdi. Çift, 2008'de boşandı.Fakat Rodriguez, aralarında Madonna, Cameron Diaz, Kate Hudson'ın da bulunduğu ünlülerle yaşadığı romantik ilişkilerle de uzun süre manşetleri süsledi. 

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