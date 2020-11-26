Â 51 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± ÅŸoke etti.
Backgrid UK, Instagram
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1
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Ã–nceki akÅŸam Amerikan MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'ne sahne ÅŸovuyla damgasÄ±nÄ± vuran Jennifer Lopez, hemen ardÄ±ndan Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.
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Alex Rodriguez ile niÅŸanlÄ± olan 51 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, TÃ¼rk fotoÄŸrafÃ§Ä± Mert AlaÅŸ ve Marcus Piggot'ya tamamen Ã§Ä±plak poz verdi. In The Morning adlÄ± video klibi iÃ§in verdiÄŸi pozlardan birini de Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.
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In The Morning adlÄ± klibinin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi bu poza kÄ±sa sÃ¼rede yorum ve beÄŸeni yaÄŸdÄ±. Lopez'in pozu 10 saat iÃ§inde 6 milyona yakÄ±n beÄŸeni aldÄ±.
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Jennifer Lopez, bu pozu paylaÅŸmadan bir gece Ã¶nce Amerikan MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'nde Maluma ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± sahne ÅŸovuyla konuÅŸulmuÅŸtu.
5
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Ä°ddialÄ± kostÃ¼mÃ¼, danslarÄ± bir yana bu ÅŸovun, Beyonce ve kocasÄ± Jay Z tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±ndaki Grammy tÃ¶reninde yaptÄ±klarÄ± gÃ¶steriden kopya olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
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Daha sonra da bu ÅŸovun, 2002 tarihli Chicago filminden esinlendiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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Jennifer Lopez geÃ§tiÄŸimiz haftalarda da kendi kozmetik markasÄ±nÄ± kurmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Lopez, bu sayede 30 yÄ±llÄ±k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtmiÅŸti.