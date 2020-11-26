Alex Rodriguez ile niÅŸanlÄ± olan 51 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, TÃ¼rk fotoÄŸrafÃ§Ä± Mert AlaÅŸ ve Marcus Piggot'ya tamamen Ã§Ä±plak poz verdi. In The Morning adlÄ± video klibi iÃ§in verdiÄŸi pozlardan birini de Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.