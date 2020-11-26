MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriJennifer Lopez tamamen çÄ±plak
GeriMagazin Jennifer Lopez tamamen çÄ±plak
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Magazin
Haber GiriÅŸ: 26 KasÄ±m 2020 - 09:53 | 

Jennifer Lopez tamamen çÄ±plak

Â 51 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla hayranlarÄ±nÄ± ÅŸoke etti.

Backgrid UK, Instagram

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ã–nceki akÅŸam Amerikan MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'ne sahne ÅŸovuyla damgasÄ±nÄ± vuran Jennifer Lopez, hemen ardÄ±ndan Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

2
Abone Olgoogle-news

Alex Rodriguez ile niÅŸanlÄ± olan 51 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, TÃ¼rk fotoÄŸrafÃ§Ä± Mert AlaÅŸ ve Marcus Piggot'ya tamamen Ã§Ä±plak poz verdi. In The Morning adlÄ± video klibi iÃ§in verdiÄŸi pozlardan birini de Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

3
Abone Olgoogle-news

In The Morning adlÄ± klibinin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in verdiÄŸi bu poza kÄ±sa sÃ¼rede yorum ve beÄŸeni yaÄŸdÄ±. Lopez'in pozu 10 saat iÃ§inde 6 milyona yakÄ±n beÄŸeni aldÄ±.

4
Abone Olgoogle-news

Jennifer Lopez, bu pozu paylaÅŸmadan bir gece Ã¶nce Amerikan MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri'nde Maluma ile birlikte yaptÄ±ÄŸÄ± sahne ÅŸovuyla konuÅŸulmuÅŸtu.

5
Abone Olgoogle-news

Ä°ddialÄ± kostÃ¼mÃ¼, danslarÄ± bir yana bu ÅŸovun, Beyonce ve kocasÄ± Jay Z tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±ndaki Grammy tÃ¶reninde yaptÄ±klarÄ± gÃ¶steriden kopya olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

6
Abone Olgoogle-news

Daha sonra da bu ÅŸovun, 2002 tarihli Chicago filminden esinlendiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

7
Abone Olgoogle-news

Jennifer Lopez geÃ§tiÄŸimiz haftalarda da kendi kozmetik markasÄ±nÄ± kurmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Lopez, bu sayede 30 yÄ±llÄ±k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtmiÅŸti.

8
Abone Olgoogle-news
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi