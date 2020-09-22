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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 09:20 | 

Photoshop'suz Jennifer

Gösteri dünyasının yıllara meydan okuyan yıldızı Jennifer Lopez, bu yıl tatile biraz geç gitti.

Backgrid USA

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1SONUNDA TATİLE ÇIKTILAR
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SONUNDA TATİLE ÇIKTILAR

Koronavirüs nedeniyle hem çalışma programını hem de yaz tatilini her zamankinden biraz daha ileri bir tarihe iten 51 yaşındaki Lopez, sonunda tatile çıktı.

2NİŞANLISIYLA BAŞ BAŞA
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NİŞANLISIYLA BAŞ BAŞA

Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez, Turks and Caicos adalarını seçti dinlenmek için.

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İki nişanlı, ünlülerin Bahama adalarındaki gözde tatil merkezi olan Turks and Caicos'ta plajda görüntülendi.

4DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
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DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süre denize girdi. Uzun uzun yüzen iki sevgili biraz da denizde sohbet etti.

5ÖNCE SOHBET SONRA GÜNEŞLENME
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ÖNCE SOHBET SONRA GÜNEŞLENME

Sonra Rodriguez, nişanlısından biraz daha önce kumsala dönüp şezlonguna uzandı. Ardından da Lopez onun yanına geldi.

6TURUNCU BİKİNİ
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TURUNCU BİKİNİ

Instagram sayfasında paylaştığı iddialı pozlarıyla konuşulan Lopez, turuncu bir bikini giymişti. Gösteri dünyasında JLo olarak da bilinen Lopez, bikinisini kolyeleri ve bilekliğiyle tamamlamayı da ihmal etmedi.

7TAKILARINI İHMAL ETMEDİ
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TAKILARINI İHMAL ETMEDİ

Lopez de havluyla kurulandıktan sonra şezlonga uzanıp güneşlenmeye başladı.

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