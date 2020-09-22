Photoshop'suz Jennifer

Gösteri dünyasının yıllara meydan okuyan yıldızı Jennifer Lopez, bu yıl tatile biraz geç gitti.
Backgrid USA
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SONUNDA TATİLE ÇIKTILAR
Koronavirüs nedeniyle hem çalışma programını hem de yaz tatilini her zamankinden biraz daha ileri bir tarihe iten 51 yaşındaki Lopez, sonunda tatile çıktı.
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NİŞANLISIYLA BAŞ BAŞA
Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez, Turks and Caicos adalarını seçti dinlenmek için.
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İki nişanlı, ünlülerin Bahama adalarındaki gözde tatil merkezi olan Turks and Caicos'ta plajda görüntülendi.
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DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süre denize girdi. Uzun uzun yüzen iki sevgili biraz da denizde sohbet etti.
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ÖNCE SOHBET SONRA GÜNEŞLENME
Sonra Rodriguez, nişanlısından biraz daha önce kumsala dönüp şezlonguna uzandı. Ardından da Lopez onun yanına geldi.
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TURUNCU BİKİNİ
Instagram sayfasında paylaştığı iddialı pozlarıyla konuşulan Lopez, turuncu bir bikini giymişti. Gösteri dünyasında JLo olarak da bilinen Lopez, bikinisini kolyeleri ve bilekliğiyle tamamlamayı da ihmal etmedi.
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TAKILARINI İHMAL ETMEDİ
Lopez de havluyla kurulandıktan sonra şezlonga uzanıp güneşlenmeye başladı.