Genç yıldızın son hali

Sinemanın en güzel sarışın yıldızlarından biri yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
Backgrid USA
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Sarı saçlarıyla özdeşleşen yıldız, önceki gün ilk kez kakül kestirdiği kızıl saçlarıyla görüntülendi.
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Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yeni filminde Hollywood'un yıldız isimleriyle birlikte aynı kadroda yer alıyor.
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Genç oyuncu, film için de görüntüsünü değiştirdi. Kısa bir kakül kesilmiş kızıl saçlarıyla kamera karşısına geçti.
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30 yaşındaki Lawrence önceki gün, rol aldığı Don't Look Up adlı filmin setinde görüntülendi. Rol gereği koşuya çıkan Lawrence çekilen sahnede, senaryoya uygun olarak tutuklandı. O sırada da yeni görüntüsü dikkat çekti.
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Jennifer Lawrence'ın yanı sıra filmde Leonardo DiCaprio. Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry and Tomer Sisley gibi ünlüler de yer alıyor.
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Filmin yönetmen koltuğunda Adam McKay oturuyor. Senaryoda da McKay'in imzası var. Gelecek yıl gösterime girmesi planlanan Don't Look Up adlı film, dünyayı yaklaşan bir göktaşına karşı uyarmaya çalışan bir grup astronomun öyküsü üzerine kurulu.
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Hollwood'un en başarılı genç kuşak oyuncularından biri olan Jennifer Lawrence, ilk olarak Oscar adayı olduğu Winter's Bone adlı filmle kariyerinde bir sıçrama yaptı. Ardından 2013 yılında Silver Linings Playbook ile Akademi Ödülü'nü kucakladı. Lawrence 2014te American Hustle, 2016'dada Joy ile yine aynı ödüle aday gösterildi. Fakat elinden kaçırdı. Jennifer Lawrence geçen yıl Cooke Maroney ile evlendi.
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Genç oyuncu Açlık Oyunları'nda da koyu renk saçlarıyla kamera karşısına geçmişti.