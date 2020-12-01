Genç yıldızın son hali

Hollwood'un en başarılı genç kuşak oyuncularından biri olan Jennifer Lawrence, ilk olarak Oscar adayı olduğu Winter's Bone adlı filmle kariyerinde bir sıçrama yaptı. Ardından 2013 yılında Silver Linings Playbook ile Akademi Ödülü'nü kucakladı. Lawrence 2014te American Hustle, 2016'dada Joy ile yine aynı ödüle aday gösterildi. Fakat elinden kaçırdı. Jennifer Lawrence geçen yıl Cooke Maroney ile evlendi.